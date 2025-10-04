Jonas Vainauskas pradės komentatoriaus darbą

Nacionalinė krepšinio lyga (NKL) pranešė, kad 44-erių J. Vainauskas jungiasi prie komentatorių komandos ir kartu su dviem kolegomis – Vaidu Čeponiu ir Agniumi Atstopu – padės žiūrovams stebėti antros pagal pajėgumą šalies krepšinio lygos kovas.
J. Vainauskas ne per seniausiai buvo vienas Palangos „Olimpo“ komandos įkūrėjų ir ėjo klubo prezidento pareigas, tačiau po metų klube pasitraukė. Dar prieš tai jis padėjo Mažeikių „M Basket“ komandai įžengti į Lietuvos krepšinio lygą (LKL), tačiau iš pareigų ten taip pat pasitraukė.
Neseniai J. Vainauskas buvo įsivėlęs į viešą konfliktą su Utenos „Juventus“ prezidentu Eimantu Skersiu, kai šis rėžė skambių frazių apie buvusį tuomečio Vilniaus „Lietuvos ryto“ vadovą. Pats J. Vainauskas komentuoti E. Skersio žodžius vėliau atsisakė.
Jonas VainauskasNacionalinė krepšinio lyga (NKL)rungtynių komentatoriai
