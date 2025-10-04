Klaipėdos „Neptūnas“ svečiuose užtikrintai įveikė „Nevėžį“

Klaipėdiečiai rezultatu 92:85 (22:16, 28:27, 25:13, 17:29) lengvai įveikė Kėdainių „Nevėžio“ klubo, kuriam tai buvo trečioji nesėkmė per ketverias rungtynes, pasipriešinimą.
Nors po pirmosios rungtynių pusės svečiai iš Klaipėdos pirmavo 7 taškų skirtumu, solidus trečiasis kėlinys padėjo pamatus pergalei, o ketvirtojo kėlinio pradžioje komandas skyrė ir 21 taško skirtumas (77:56).
Rezultatyviausias „Neptūno“ gretose buvo komandos naujokas Harrisonas Cleary, pelnęs 19 taškų, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 19 naudingumo balų. 17 taškų ir 23 naudingumo balus pridėjo Donatas Tarolis, o sezono pradžioje ryškiai žibantis Arnas Velička rungtynes baigė su 13 taškų, 5 atkovotais kamuoliais, 7 rezultatyviais perdavimais ir 22 naudingumo balais.
Šeimininkų komandoje sunkiai stabdomas buvo Ethanas Chargois, pelnęs 25 taškus (3/4 dvit., 3/6 trit., 10/13 baud.), atkovojęs 6 kamuolius ir surinkęs 27 naudingumo balus. Nedas Montvilas pridėjo 14 taškų, 6 atkovotus kamuolius ir 20 naudingumo balų.
Tai buvo pirmosios naujojo Klaipėdos „Neptūno“ trenerio Gedimino Petrausko rungtynės prieš savo buvusį klubą.
„Neptūno“ antradienį, spalio 7-ąją, laukia pirmosios Europos taurės rungtynės namų arenoje, kur bus priimamas Klužo-Napokos „U-BT“ iššūkis.
Nevėžis: E. Chargois 25 (3/4 dvit., 3/6 trit., 10/13 baud., 6 atk. kam., 27 naud.), T. Perkinsas 16 (5/8 met., 4 kld.), N. Montvila 14 (6 atk. kam., 20 naud.), T.McLaughlinas 12 (2/5 dvit., 2/6 trit.).
Neptūnas: H. Cleary 19 (4/6 dvit., 3/3 trit., 4 rez. perd., 5 kld.), D. Tarolis 17 (9/12 baud., 23 naud.), Z. Watermanas 15 (1/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), M. Pacevičius 13 (8 atk. kam.), A. Velička 13 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld., 22 naud.).