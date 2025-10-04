Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
M. Kuzminskas vedė AEK į sunkią pergalę prieš buvusio „Ryto“ lyderio ekipą

2025 m. spalio 4 d. 18:50
Lrytas.lt
Lukas Lekavičius po šešerių metų pertraukos sugrįžo į Graikijos lygą, o jo bendraklubis Mindaugas Kuzminskas buvo vienas Atėnų AEK klubo vedlių į pergalę.
Lietuvių atstovaujama komanda tik paskutinėmis sekundėmis 87:85 (22:18, 23:26, 23:16, 19:25) palaužė Rodo „Kolossos“ komandą ir įsirašė pirmąją pergalę naujajame sezone.
M. Kuzminskas buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje, per 18 su puse minutės pelnęs 16 taškų (4/7 met.m 7/7 baud.) ir surinkęs 17 naudingumo balų. L. Lekavičius tuo tarpu per 20 žaidimo minučių pridėjo 8 taškus ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Abu lietuviai susitikimą pradėjo nuo atsarginių žaidėjų suolelio.
Rezultatyviausias AEK gretose buvo gynėjas Frankas Barkley, pelnęs 18 taškų. „Kolossos“ į priekį vedė buvęs Vilniaus „Ryto“ krepšininkas Andrew Goudelockas, surinkęs 17 taškų ir 8 rezultatyvius perdavimus.
Mindaugas KuzminskasLukas LekavičiusAtėnų AEK
