Margiris Normantas ACB lygoje debiutavo sunkiai – pasiekė blogiausią rezultatą rungtynėse

28-erių lietuvio atstovaujama Bilbao „Surne Basket“ komanda 68:86 (18:15, 16:31, 23:20, 11:20) pralaimėjo Malagos „Unicaja“ ekipai.
Pačiam M. Normantui sekėsi sunkokai. Lietuvis pelnė 4 taškus, tačiau prametė visus keturis mestus tritaškius ir susitikimą baigė su vienu naudingumo balu, nors komandoje buvo trečias pagal sužaistą laiką.
M. Normantas pasiekė ir blogiausią rungtynių rezultatą. Jam esant aikštelėje Bilbao komanda tą atkarpą pralaimėjo net 21 taško skirtumu. Tai – gana aiškiai blogiausias rezultatas tarp visų žaidėjų. Antroje vietoje nuo apačios esančio Melwino Pantzaro plius-minus rodiklis siekia minus 14.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Aleksandras Balcerowskis, surinkęs 17 taškų. Bilbao komandoje rezultatyviausias buvo prieš keletą sezonų Eurolygoje žaidęs Darrunas Hiliardas, pelnęs 14 taškų.