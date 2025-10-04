Nepralaiminčio „Hapoel“ treneris: „Žaidėme kaip primadonos“

Dėl saugumo sumetimų Podgoricos „Morača“ arenoje vykusiame mače „Hapoel“ 87:81 palaužė Stambulo „Anadolu Efes“, nors po pirmosios rungtynių pusės atsilikinėjo 11 taškų skirtumu.
Galingas trečiasis kėlinys, laimėtas 13 taškų skirtumu, atvėrė duris į pergalę, kurios iš savo rankų Izraelio klubas jau nebepaleido.
„Šiandien matėme dvi rungtynių puses. Pirmojoje „Efes“ dominavo, žaidė agresyvų krepšinį, spaudė mūsų kūrėjus, žaidė protingai gynyboje. Gerai judėjo kamuolys, gerai naudojosi erdvėmis, daug žaidė su penkiais žmonėmis prie tritaškio (angl. five out) ir sugebėjo surasti būdą nustatyti rungtynių toną“, – porungtyninę spaudos konferenciją pradėjo D. Itoudis.
„Mes žaidėme kaip primadonos, – šmaikštavo treneris. – Sakiau, kad nesistengėme gynyboje, nebuvome fiziški, nebuvome pasiruošę priimti jų fiziškumo. Trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose tai pasikeitė. Sveikinimai mūsų žaidėjams. Jie suprato, kad turime žaisti kitaip, ir tai padarė iškart nuo pat trečiojo kėlinio pradžios.
Žaidėme protingiau, naudojomės tuo, kas buvo leidžiama. Gynyboje sustabdėme atkovotus kamuolius puolime, buvome fiziškesni ir nusipelnėme laimėti. Tai duoda pasitikėjimo, kad tai, ką stengiamės čia sukurti, yra gerai, kad esame teisingame kelyje.“
Kitose Eurolygos rungtynėse spalio 8-ąją „Hapoel“ Sofijoje (Bulgarija) priims savo amžinus varžovus Tel Avivo „Maccabi“.