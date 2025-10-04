Po žurnalisto replikos – audringas Ž. Obradovičiaus atsakymas: „Aš visą gyvenimą buvau lūzeris?“

Serbijos klubas vos dviejų taškų skirtumu 80:78 nugalėjo Milano „Emporio Armani“. Nepaisant pergalės komandos fanai skundžiasi, kad ekipoje vis dar trūksta centro, o jo trūkumą turi kompensuoti sunkiojo krašto pozicijoje žaidžiantis Jabari Parkeris ar į sau nepatogią poziciją turintis slinktis Dylanas Osetkowskis.
Žurnalisto paklaustas apie žaidėjo trūkumą, devyniskart Eurolygos čempionas pradėjo ilgą atsakymą.
„Ką mes turim? Pažiūrėkit į Dubajaus sudėtį. Jie turi 18 žaidėjų ir nė vieno iš jaunimo sistemos. Kokia mūsų sudėtis? Šitie dvylika plius Muurinenas. Pasižiūrėkit į kitas komandas ir suraskit tokią, kuri neturi 16 žaidėjų. Bet aš patenkintas komanda, esu be galo dėkingas klubo valdžiai, kad subūrė tokią komandą. Nenorėjome pasirašyti aukštaūgio bet kokia kaina. Man tai neturi prasmės, ypač tada, kai kai kurie galvoja, kiek žais.
Dabar trūksta vieno žaidėjo. Paskutiniuosius du mėnesius trūksta. Kodėl mums jo trūksta? Nes tą parodė pasiruošimas. Mače Sidnėjuje Jabari buvo vienintelis aukštaūgis. Osetkowskis buvo viešbutyje tris dienas, kiti buvo Belgrade. Per viską ėjau su vienu aukštu žmogum ir jie kalba apie pasiruošimą. Pasiruošimą kam? Jabari man sako, kad nori žaisti 40 minučių. Kaip, drauge mielas? Laukia 80 rungtynių“, – įprastai sau emocingai kalbėjo strategas.
Tuomet vienas iš žurnalistų replikavo, kad sirgaliai tiesiog nori laimėti ir todėl reikalauja žaidėjo pasirašymo.
Netrukus Ž. Obradovičius pratrūko.
„Fanai nori, o mes nenorim laimėti? Ką mes darom, ruošiamės pralošt ir treniruojamės, kad praloštume? Apie ką čia? Mes visi norim. Kokia mano profesija, kam aš tai darau? Kad praloščiau? Aš visą gyvenimą buvau lūzeris, taip?“
Ž. Obradovičiaus protrūkis:
Željko ObradovičiusBelgrado Partizanspaudos konferencija
Rodyti daugiau žymių