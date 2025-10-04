Po žurnalisto replikos – audringas Ž. Obradovičiaus atsakymas: „Aš visą gyvenimą buvau lūzeris?“

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
97
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
80
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
89
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
77
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Po žurnalisto replikos – audringas Ž. Obradovičiaus atsakymas: „Aš visą gyvenimą buvau lūzeris?“

2025 m. spalio 4 d. 14:51
Lrytas.lt
Video
Legendinio Željko Obradovičiaus treniruojamas Belgrado „Partizan“ antrajame Eurolygos ture namų arenoje pasiekė pirmąją sezono pergalę. Po rungtynių spaudos konferencijoje treneris netikėtai pratrūko.
Serbijos klubas vos dviejų taškų skirtumu 80:78 nugalėjo Milano „Emporio Armani“. Nepaisant pergalės komandos fanai skundžiasi, kad ekipoje vis dar trūksta centro, o jo trūkumą turi kompensuoti sunkiojo krašto pozicijoje žaidžiantis Jabari Parkeris ar į sau nepatogią poziciją turintis slinktis Dylanas Osetkowskis.
Žurnalisto paklaustas apie žaidėjo trūkumą, devyniskart Eurolygos čempionas pradėjo ilgą atsakymą.
„Ką mes turim? Pažiūrėkit į Dubajaus sudėtį. Jie turi 18 žaidėjų ir nė vieno iš jaunimo sistemos. Kokia mūsų sudėtis? Šitie dvylika plius Muurinenas. Pasižiūrėkit į kitas komandas ir suraskit tokią, kuri neturi 16 žaidėjų. Bet aš patenkintas komanda, esu be galo dėkingas klubo valdžiai, kad subūrė tokią komandą. Nenorėjome pasirašyti aukštaūgio bet kokia kaina. Man tai neturi prasmės, ypač tada, kai kai kurie galvoja, kiek žais.
Dabar trūksta vieno žaidėjo. Paskutiniuosius du mėnesius trūksta. Kodėl mums jo trūksta? Nes tą parodė pasiruošimas. Mače Sidnėjuje Jabari buvo vienintelis aukštaūgis. Osetkowskis buvo viešbutyje tris dienas, kiti buvo Belgrade. Per viską ėjau su vienu aukštu žmogum ir jie kalba apie pasiruošimą. Pasiruošimą kam? Jabari man sako, kad nori žaisti 40 minučių. Kaip, drauge mielas? Laukia 80 rungtynių“, – įprastai sau emocingai kalbėjo strategas.
Tuomet vienas iš žurnalistų replikavo, kad sirgaliai tiesiog nori laimėti ir todėl reikalauja žaidėjo pasirašymo.
Netrukus Ž. Obradovičius pratrūko.
„Fanai nori, o mes nenorim laimėti? Ką mes darom, ruošiamės pralošt ir treniruojamės, kad praloštume? Apie ką čia? Mes visi norim. Kokia mano profesija, kam aš tai darau? Kad praloščiau? Aš visą gyvenimą buvau lūzeris, taip?“
Ž. Obradovičiaus protrūkis:
Željko ObradovičiusBelgrado Partizanspaudos konferencija
