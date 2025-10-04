Sirgalių sužavėtas „Žalgirio“ naujokas apie atmosferą: „Top 5 Europoje, gal net numeris vienas“

30-metis amerikietis nuėjo ilgą kelią, kad atsidurtų stipriausioje Senojo žemyno krepšinio lygoje. Atvykęs į Europą 23-ejų, D. Sleva iš pradžių net penketą sezonų žaidė „Paris Basketball“ komandoje, kuri tuomet – priešingai nei dabar – buvo dar labai toli nuo Eurolygos.
Vėliau puolėjo kelias pasuko į Vokietiją (Braunšveigo „Lowen“), Ispaniją (Mursijos „UCAM“) ir Turkiją (Stambulo „Bešiktaš“), kol galiausiai susidomėjimą juo po septynių sezonų žaidžiant užsienyje pareiškė „Žalgiris“.
Penktadienį D. Sleva rungtynes netgi pradėjo startiniame penkete.
Po rungtynių „Žalgirio“ rūbinėje D. Sleva laiką leido vienas. Kai aplink šmirinėjo žurnalistai ir kalbino vieną žalgirietį po kito, amerikietis visą tą laiką ramiai tikrino dalykus telefone. Visgi paklaustas, ar norėtų pasikalbėti, puolėjas su džiaugsmu sutiko.
Jis pripažino, kad jam dabar smagios netgi LKL, kurią remia „Betsson“, rungtynės.
„Jeigu būtum pasakęs mano pirmaisiais metais, kad žaisiu Lietuvoje, būčiau buvęs laimingas priimdamas tokį šansą“, – teigė komandos naujokas.
D. Sleva džiaugėsi galėdamas pirmą kartą karjeroje žaisti tokioje atmosferoje, o ji prilygo visiems lūkesčiams ir pasakojimams, kuriuos žaidėjas buvo iki tol girdėjęs.
– Pirmosios mintys apie rungtynes. Koks buvo jausmas?, – Lrytas paklausė D. Slevos po pergalės Kaune.
– Neįtikėtina pamatyti fanus. Mano pirma patirtis Eurolygoje ir tokioje aplinkoje. Nuėjau ilgą kelią, kad čia atsidurčiau. Smagu tuo mėgautis ir kovoti iš visų jėgų.
– Kas tau buvo pasakota apie fanus iki tol ir ar jie atitiko lūkesčius?
– Apie viską žinojau nuo pat pirmos dienos, kai čia atvažiavau, ir žinojau, kai jau čia vaikščiojau. Žinojau, kad fanų patirtis bus puiki. Visi sako, kad čia būti yra nuostabi patirtis. Top 5 Europoje, jei net ne numeris vienas. Nuostabi patirtis pirmąjį kartą.
– Iki tol LKL rungtynėse dėl fanų boikoto neteko patirti to tikrojo palaikymo.
– Aš net nenumaniau apie tai. Turėjome fanų išvykos rungtynėse, aš prie to nepratęs (šypsosi). Maniau, kad ir išvykoje buvo daug fanų. Apie boikotą sužinojau gal tik prieš 4 dienas. Nesu tame naujienų sraute.
– Sužaidei pirmąsias dvejas savo rungtynes Eurolygoje? Kas kol kas pasirodė sunkiausia?
– Žinai, laimėjom dvejas rungtynes, priėmiau savo vaidmenį, žaidžiu pagal jį ir pakeliui mokausi. Pirmosios keletas rungtynių, džiaugiuosi, smagu būti aplink vyrukus, kurie čia jau yra buvę, veteranus, žaidusius svarbiose rungtynėse, pasitikėti jais ir mokytis.
– Kuris krepšininkas kol kas buvo tavo didžiausias mentorius?
– Nigelis. Nigelis atlieka didžiulį darbą. Žiūrime video įrašus, kalbame apie įvairius dalykus, jis man įpučia pasitikėjimo. Visi vaikinai yra geri, nėra nė vieno blogiečio. Visi nori, kad visi kiti būtų geresni. Viskas puiku.
– Kokia, pasakytum, yra geriausia trenerio T. Masiulio savybė, kurią kol kas pastebėjai?
– Jis labai protingas. Turi daug derinių. Jis labai ramus. Gera turėti tokį trenerį, kuris tavimi pasitiki. Manau, turime gerą grupę vaikinų, kad nuolatos nereikėtų rėkti. Norime kovoti, norime laimėti.
Mums nereikia – galiu taip sakyti – motyvacijos, kurios reikia kitoms komandoms ir treneriams. Jis – ramus žmogus. Mes – underdogai, smagu žaisti su tuo jausmu (angl. with a chip on the shoulder).
– Dvi pergalės per pirmąsias dvejas rungtynes. Ar tai sako kažką, ar tai kol kas nepasako nieko?
– Diena po dienos. Nekeičiame to, ką darome. Darome viską tą patį kiekvieną dieną. Reikia tikėtis, kad bus pergalių ir daugiau.
– Turbūt lengva užsiauginti sparnus po tokių rungtynių, bet tuomet reikia grįžti į LKL.
– Neimu tokių rungtynių kaip garantijos. Jeigu būtum pasakęs mano pirmaisiais metais, kad žaisiu Lietuvoje, būčiau buvęs laimingas priimdamas tokį šansą. Nieko nepriimu kaip garantuoto. Kiekvienos rungtynės yra palaima čia būti. Žaisti tokias rungtynes yra puiku.