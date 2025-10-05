18-mečio talento debiute „Žalgiris“ namie sutriuškino „Juventus“

Rungtynes nuo pat pirmųjų sekundžių kontroliavę ir jose nėkart neatsilikinėję lygos čempionai kol kas pergalės skonio dar nepatyrusius uteniškius nupūtė 98:68 (32:19, 20:12, 25:18, 21:19). Rungtynes stebėjo 3358 žiūrovai.
Rezultatyviausias žalgiriečių gretose buvo Laurynas Birutis, per 23 minutes pelnęs 19 taškų, sugriebęs 8 atkovotus kamuolius ir surinkęs 26 naudingumo balus. 13 taškų pridėjo Mantas Rubštavičius, 11 – Edgaro Ulanovo ir Igno Brazdeikio sąskaitoje.
Tuot tarpu LKL debiutavęs K. Mikalauskas, apie kurio registravimą aukščiausioje šalies lygoje sekmadienio dieną pranešė „Žalgiris“, per 21 minutę pasižymėjo keturiais taškais (2/5 dvit.), atliko du rezultatyvius perdavimus, dukart suklydo ir triskart prasižengė.
Nigelis Williamsas-Gossas rungtynėms registruotas nebuvo.
Utenos komandoje rezultatyviausi buvo du legionieriai: aukštaūgis Ivanas Vranešas pelnė 17 taškų, o puolėjas Devonas Danielsas, iki tol rinkęs po 19,5 taško ir po 25,5 naudingumo balo, rungtynes baigė su 12 taškų ir 11 naudingumo balų savo sąskaitoje.
Tai – jau trečiasis „Juventus“ pralaimėjimas per trejas LKL rungtynes. Utenos ekipa ir Jonavos „Jonava-Hipocredit“ yra vienintelės dvi komandos lygoje, dar nepatyrusios pergalės džiaugsmo.
Tuo tarpu „Žalgiris“ užtikrintai žengia pirmojoje turnyrinės lentelės vietoje ir išlieka nepralaimėjęs. Kadangi Vilniaus „Rytui“ ši savaitė buvo laisva, kauniečiai yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis daugiau ir kol kas yra vienvaldžiai lygos lyderiai.
Žalgiris: L. Birutis 19 (7/9 dvit., 8 atk. kam., 27 naud.), M. Rubštavičius 13 (3/5 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd., 19 naud.), I. Brazdeikis ir E. Ulanovas po 11, Ą. Tubelis ir M. Lo po 8, D. Sleva 7, D. Sirvydis ir S. Francisco po 6, M. Wrightas 6, K. Mikalauskas 4, A. Butkevičius taškų nepelnė.
Juventus: I. Vranešas 17 (7/13 dvit.), D. Danielsas 12 (6/10 dvit.), Š. Beniušis 11, R. Schwiegeris ir L. Uleckas po 7, E. Venskus 6, P. Valinskas 5, E. Šaulys 2, T. Didžgalvis 1, M. Mockus ir M. Johnsonas taškų nepelnė.