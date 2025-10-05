Blankus M. Grigonis su PAO nugalėjo J. Zdovco treniruojamą klubą

Starto penkete rungtynes pradėjęs lietuvis per 22 minutes pelnė tris taškus (1/4 met.), atkovojo tris kamuolius ir rungtynes baigė su 1 naudingumo balu. M. Grigonis net sau nebūdingai prametė tris iš keturių mestų baudos metimų. 31-erių lietuvis buvo antras pagal sužaistą laiką komandoje.
Rezultatyviausias nugalėtojų komandoje buvo Konstantinos Mitoglou, per 19 minučių pelnęs 22 taškus, atkovojęs 7 kamuolius ir surinkęs 27 naudingumo balus. Kendrickas Nunnas pridėjo 12 taškų, TJ Shortsas – 10.
„Panathinaikos“ komandai šiose rungtynėse vadovavo ne Erginas Atamanas, o jo asistentas Christos Serelis. E. Atamanas padėti savo komandai negalėjo dėl vienerių rungtynių suspendavimo, kurį jis buvo užsidirbęs per praėjusių metų finalo seriją su Pirėjo „Olympiakos“.
Buvusio Kauno „Žalgirio“ trenerio J. Zdovco vadovaujamoje komandoje buvo KJ Jacksonas, surinkęs 22 taškus.
PAOK nuo šio sezono žaidžiantis Tomas Dimša per 32 minutes pelnė 14 taškų ir surinko 18 naudingumo balų.
Marius Grigonis Jure Zdovcas Atėnų Panathinaikos
