C. Reddisho vedami „Šiauliai“ išrašė pralaimėjimą „Lietkabeliui“

C. Reddishas pelnė 19 taškų (4/8 dvit., 1/5 trit., 8/8 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir surinko 24 naudingumo balus, o „Šiauliai“ namų arenoje 87:80 (19:16, 22:26, 24:22, 22:16) palaužė panevėžiečių pasipriešinimą.
Likus keturioms minutėms rezultatas buvo lygus (74:74), tačiau penki Oskaro Pleikio taškai išvedė šiauliečius į priekį. Likus 28 sekundėms už savo tolimus metimus nepernelyg vertinamas Vaidas Kariniauskas paskutinėmis atakos sekundėmis smeigė tritaškį (84:78) ir palaido bet kokius „Lietkabelio“ šansus išsigelbėti.
O. Pleikys rungtynes baigė su 18 taškų (4/6 dvit.), 8 atkovotais kamuoliais ir 23 naudingumo balais. 14 taškų pridėjo gynėjas Dayvionas McKnightas.
Dešimtyje žaidusių „Lietkabelio“ krepšininkų gretose rezultatyviausias buvo Jamelas Morrisas, surinkęs 22 taškus (6/10 dvit., 2/8 trit.). 18 taškų pasižymėjo Augustine'as Rubitas (5/7 dvit., 8/10 baud., 8 atk. kam.), 14 taškų pelnė Kristianas Kullamae.
Tai buvo trečioji „Šiaulių“ pergalė ir antrasis „Lietkabelio“ pralaimėjimas per ketverias LKL rungtynes. Dėl didesnio sužaistų rungtynių kiekio šiauliečiai trečiojoje vietoje puikuosis vieni iki kito savaitgalio.