Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

C. Reddisho vedami „Šiauliai“ išrašė pralaimėjimą „Lietkabeliui“

2025 m. spalio 5 d. 21:16
Lrytas.lt
Po banguotos pradžios Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) skambiausias Šiaulių „Šiaulių“ pirkinys Cameronas Reddishas sužaidė rezultatyviausią savo mačą ir vedė komandą į pergalę prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
Daugiau nuotraukų (1)
C. Reddishas pelnė 19 taškų (4/8 dvit., 1/5 trit., 8/8 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir surinko 24 naudingumo balus, o „Šiauliai“ namų arenoje 87:80 (19:16, 22:26, 24:22, 22:16) palaužė panevėžiečių pasipriešinimą.
Likus keturioms minutėms rezultatas buvo lygus (74:74), tačiau penki Oskaro Pleikio taškai išvedė šiauliečius į priekį. Likus 28 sekundėms už savo tolimus metimus nepernelyg vertinamas Vaidas Kariniauskas paskutinėmis atakos sekundėmis smeigė tritaškį (84:78) ir palaido bet kokius „Lietkabelio“ šansus išsigelbėti.
O. Pleikys rungtynes baigė su 18 taškų (4/6 dvit.), 8 atkovotais kamuoliais ir 23 naudingumo balais. 14 taškų pridėjo gynėjas Dayvionas McKnightas.
Dešimtyje žaidusių „Lietkabelio“ krepšininkų gretose rezultatyviausias buvo Jamelas Morrisas, surinkęs 22 taškus (6/10 dvit., 2/8 trit.). 18 taškų pasižymėjo Augustine'as Rubitas (5/7 dvit., 8/10 baud., 8 atk. kam.), 14 taškų pelnė Kristianas Kullamae.
Tai buvo trečioji „Šiaulių“ pergalė ir antrasis „Lietkabelio“ pralaimėjimas per ketverias LKL rungtynes. Dėl didesnio sužaistų rungtynių kiekio šiauliečiai trečiojoje vietoje puikuosis vieni iki kito savaitgalio.
Šiaulių ŠiauliaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)Panevėžio Lietkabelis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.