D. Adomaičio klubas Japonijoje patyrė dar vieną pralaimėjimą

„Alvark“ namie 64:66 (18:22, 14:13, 14:18, 18:13) pralaimėjo Uconomijos „Brex“ komandai ir patyrė antrąjį pralaimėjimą per dvejas rungtynes.
Rezutatyviausias Tokijo ekipoje buvo ispanas aukštaūgis Sebastianas Saizas, pelnęs 18 taškų, sugriebęs 9 kamuolius ir surinkęs 19 naudingumo balų. Buvęs „Ryto“ lyderis Marcusas Fosteris buvo antras pagal rezultatyvumą su 12 taškų savo sąskaitoje.
2017-2019 m. sezonuose Kauno „Žalgiryje“ žaidęs Brandonas Daviesas dėl patirtos traumos rungtynėms registruotas nebuvo.
Nugalėtojų komandą į priekį vedė DJ Newbillas, pelnęs 27 taškus.
Šiuo metu Japonijos B lygos Rytų konferencijojs „Alvark“ komanda yra paskutinė – trylikta.