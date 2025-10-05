Lrytas Premium prenumerata tik
SportasKrepšinis

Didžiulis sugrįžimas į kovą nepadėjo: 3x3 trijulei Kinijoje – sidabras

2025 m. spalio 5 d. 14:59
Lrytas.lt
Iš lietuvių sudaryta „Raudondvaris Hoptrans“ 3 prieš 3 krepšinio komanda pasaulinio turo etape Kinijoje pralaimėjo finale ir užėmė antrąją vietą.
Lietuvos komanda finale 19:22 pralaimėjo „UB“ komandai iš Serbijos.
Likus porai minučių lietuviai dar atsilikinėjo 12:20, tačiau pelnė 7 taškus iš eilės ir likus minutei komandą skyrė tik taškas, tačiau tuomet dvitaškį metimą smeigė „Dr. Strange“ pravardę turintis legendinis Strahinja Stojačičius ir serbai iškovojo pergalę.
„UB“ komanda šiuo metu yra tituluojama kaip geriausia pasaulyje. Jie pasauliniame 3x3 komandų reitinge užima pirmąją vietą. Lietuviai tuo tarpu – septinti.
Nors finalas prasidėjo lygiai (3:3), serbai greitai perėmė mačo kontrolę ir greitai susikrovė solidų pranašumą. Kai lietuviai daugiausia taškus rinko vieno taško vertės metimais, „UB“ pataikė keletą svarbių dvitaškių ir taip užsitikrino pergalę Kinijoje.
Lietuvių komanda turnyrą pradėjo pralaimėjimu „Toulouse“ ekipai 12:21, tačiau atsitiesė ir laimėjo likusia grupės etapo dvikovą prieš „Shanghai“ komandą 21:10 ir pateko į atkrintamąsias. Ten jų laukė A grupė nugalėtoja „Partizan“ ekipa.
„Raudondvaris-Hoptrans“ atkrintamosiose įjungė aukštesnę pavarą ir ne tik lengvai susidorojo su „Partizan“ (21:9), tačiau pusfinalyje užtikrintai įveikė iki tol taip pat nepralaimėjusią „Samobor“ trijulę.
