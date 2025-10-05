J. Valančiūnas debiutavo „Nuggets“ komandoje

33-ejų lietuvis aikštelėje pasirodė pakilęs nuo atsarginių suoliuko ir per 13 minučių pelnė 6 taškus, atkovojo, perėmė ir blokavo po kamuolį bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o Denverio komanda ikisezoninėse rungtynėse 116:126 (28:40, 35:32, 17:24, 36:30) pralaimėjo „Minnesota Timberwolves“ ekipai.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Bonesas Hylandas, surinkęs 18 taškų. „Nuggets“ ekipoje po 14 taškų pelnė Nikola Jokičius ir Aaronas Gordonas.
Rungtynėse pasirodė visi 34 registruoti krepšininkai (po 17 kiekvienoje komandoje) ir sužaidė bent po tris minutes.
Kitos J. Valančiūno atstovaujamos komandos draugiškos rungtynės laukia po poros dienų, kai naktį iš pirmadienio į antradienį „Nuggets“ susitiks su „Toronto Raptors“.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNBA
