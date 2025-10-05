Milano komanda dėl traumos vėl prarado savo pagrindinį centrą

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
97
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
80
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
89
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
77
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Milano komanda dėl traumos vėl prarado savo pagrindinį centrą

2025 m. spalio 5 d. 16:10
Lrytas.lt
Didžiąją dalį praėjusio sezono dėl traumos praleidęs Joshas Nebo ir vėl kurį laiką turės praleisti be krepšinio.
Milano „Emporio Armani“ komanda paskelbė, kad 28-erių aukštaūgis rungtynėse su Belgrado „Partizan“ ketvirtadienį patyrė dešinės kojos dvigalvio raumens traumą.
Dėl traumos italų ekipos centras nežais artimiausias tris savaites. Tai reiškia, kad amerikietis negalės pasirodyti aikštelėje rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“ spalio 16-ąją.
Rungtynėse su „Partiznan“ J. Nebo pelnė 10 taškų ir atkovojo 6 kamuolius. Pirmosiose sezono rungtynėse buvęs žalgirietis surinko 12 taškų, 5 kamuolius ir 17 naudingumo balų.
Joshas NeboMilano Emporio ArmaniEurolyga

