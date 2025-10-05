Milano komanda dėl traumos vėl prarado savo pagrindinį centrą

Milano „Emporio Armani“ komanda paskelbė, kad 28-erių aukštaūgis rungtynėse su Belgrado „Partizan“ ketvirtadienį patyrė dešinės kojos dvigalvio raumens traumą.
Dėl traumos italų ekipos centras nežais artimiausias tris savaites. Tai reiškia, kad amerikietis negalės pasirodyti aikštelėje rungtynėse su Kauno „Žalgiriu“ spalio 16-ąją.
Rungtynėse su „Partiznan“ J. Nebo pelnė 10 taškų ir atkovojo 6 kamuolius. Pirmosiose sezono rungtynėse buvęs žalgirietis surinko 12 taškų, 5 kamuolius ir 17 naudingumo balų.