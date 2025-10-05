Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

NBA išbando naują teisėjavimo technologiją

2025 m. spalio 5 d. 23:11
Lrytas.lt
Nuolat ieškodama būdų tobulėti, NBA lyga išbando naujoves teisėjavime.
Daugiau nuotraukų (1)
Žurnalistas Marcas Steinas praneša, kad teisėjai dėvės specialias mažas ausines, kuriose galės girdėti ne tik vienas kitą, tačiau ir lygos atstovų, prižiūrinčių skubaus pakartojimo sistemą, balsą.
Taip siekiama dar labiau sumažinti laiką, praleidžiamą peržiūrint ginčytinus epizodus. Kvestionuotinų situacijų metu lygos atstovai, matydami viską iš daugybės kampų, galėtų teisėjams greitai perduoti, ar epizodas vertas peržiūros, ar ne.
Tiesa, tokia sistema dar yra testavimo fazėje, jis kol kas reguliariajame sezone naudojama nebus.
Limitų yra ir dabartiniame testavimo etape. Sistemą galima naudoti tik NBA arenose, todėl, pavyzdžiui, rungtynėse tarp „Dallas Mavericks“ ir „Oklahoma City Thunder“, vyksiančiose Forth Wortho mieste, jis nebus aktyvi.
NBAkrepšinio teisėjasteisėjavimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.