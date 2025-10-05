NBA išbando naują teisėjavimo technologiją

Žurnalistas Marcas Steinas praneša, kad teisėjai dėvės specialias mažas ausines, kuriose galės girdėti ne tik vienas kitą, tačiau ir lygos atstovų, prižiūrinčių skubaus pakartojimo sistemą, balsą.
Taip siekiama dar labiau sumažinti laiką, praleidžiamą peržiūrint ginčytinus epizodus. Kvestionuotinų situacijų metu lygos atstovai, matydami viską iš daugybės kampų, galėtų teisėjams greitai perduoti, ar epizodas vertas peržiūros, ar ne.
Tiesa, tokia sistema dar yra testavimo fazėje, jis kol kas reguliariajame sezone naudojama nebus.
Limitų yra ir dabartiniame testavimo etape. Sistemą galima naudoti tik NBA arenose, todėl, pavyzdžiui, rungtynėse tarp „Dallas Mavericks“ ir „Oklahoma City Thunder“, vyksiančiose Forth Wortho mieste, jis nebus aktyvi.