Puikiu dėjimu pažymėtas R. Giedraičio sugrįžimas į Ispaniją – geras žaidimas ir solidi pergalė

33-ejų lietuvis pelnė 14 taškų (3/3 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 4 kamuolius ir surinko 17 naudingumo balų, o jo atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ komanda užtikrintai 104:93 (23:23, 25:17, 28:19, 28:34) nugalėjo Manresos „BAXI“ ekipą.
Iki tol du sezonus Belgrado „Crvena Zvezda“ komandoje praleidęs lietuvis rungtynėse pasižymėjo ir puikiu dėjimu, kai greito puolimo metu po Jaime Fernandezo perdavimo sugrūdo kamuolį į krepšį „alley-oop“ stiliumi.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 36-erių kartvelas Giorgi Šermadini, pelnęs 28 taškus, atkovojęs 7 kamuolius ir surinkęs 38 naudingumo balus. Nesenstantis 42-ejų Marcelinho Huertas rungtynes baigė su 20 taškų, 6 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais ir 19 naudingumo balų savo sąskaitoje.
Manresos komandoje rezultatyviausias buvo Grantas Goldenas, surinkęs 18 taškų.
R. Giedraičio dėjimas: