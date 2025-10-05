Tadas Sedekerskis Ispanijos lygoje nežaidė dėl traumos

Vitorijos ekipa 88:107 (20:23, 14:25, 24:26, 28:35) nusileido Saragosos „Casademond“ komandai.
Lietuvis mačui buvo registruotas, tačiau vienintelis aikštelėje nepasirodė. Kaip praneša „Radio Vitoria“ žurnalistas Ritxi Guerra, T. Sedekerskis patyrė raumens sumušimą penktadienio Eurolygos rungtynėse su Vilerbano ASVEL ir dėl to nerungtyniavo.
Visgi trauma nėra rimta ir lietuvis kitose Eurolygos rungtynėse turėtų pasirodyti aikštelėje.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo gynėjas Trae Bell-Haynesas, pelnęs 26 taškus. 19 taškų pridėjo Joelis Soriano.
„Baskonia“ gretose išsiskyrė dvigubą dublį surinkęs Hamidou Diallo (22 taškai, 10 atkovotų kamuolių). Susitikimą su 21 tašku savo sąskaitoje baigė Luka Šamaničius, 19 taškų pelnė Timothe Luwawu-Cabarrot.