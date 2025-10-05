Lrytas Premium prenumerata tik
SportasKrepšinis

Tadas Sedekerskis Ispanijos lygoje nežaidė dėl traumos

2025 m. spalio 5 d. 20:18
Lrytas.lt
Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ komanda ir vėl pralaimėjo, o lietuvis aikštelėje nepasirodė dėl Eurolygoje patirtos traumos.
Vitorijos ekipa 88:107 (20:23, 14:25, 24:26, 28:35) nusileido Saragosos „Casademond“ komandai.
Lietuvis mačui buvo registruotas, tačiau vienintelis aikštelėje nepasirodė. Kaip praneša „Radio Vitoria“ žurnalistas Ritxi Guerra, T. Sedekerskis patyrė raumens sumušimą penktadienio Eurolygos rungtynėse su Vilerbano ASVEL ir dėl to nerungtyniavo.
Visgi trauma nėra rimta ir lietuvis kitose Eurolygos rungtynėse turėtų pasirodyti aikštelėje.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo gynėjas Trae Bell-Haynesas, pelnęs 26 taškus. 19 taškų pridėjo Joelis Soriano.
„Baskonia“ gretose išsiskyrė dvigubą dublį surinkęs Hamidou Diallo (22 taškai, 10 atkovotų kamuolių). Susitikimą su 21 tašku savo sąskaitoje baigė Luka Šamaničius, 19 taškų pelnė Timothe Luwawu-Cabarrot.
Tadas SedekerskisVitorijos BaskoniaACB Ispanijos krepšinio lyga

