Žalgiriečiai ir Šaras atskleidžia: kas išskiria T. Masiulį nuo kitų trenerių?

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
97
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
80
Milano „Olimpia“
78
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
89
Pirėjo „Olympiakos“
77
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
103
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Sportas
Krepšinis
2025 m. spalio 5 d. 09:15
Žalgiriečiai ir Šaras atskleidžia: kas išskiria T. Masiulį nuo kitų trenerių?
2025 m. spalio 5 d. 09:15
Lrytas Premium nariams
Kauno „Žalgiris“ vasarą nauju vyriausiuoju treneriu paskyrė Tomą Masiulį, kas sukėlė daugybės sirgalių nepasitenkinimą, tačiau startas Eurolygoje privertė pakeisti daugumos požiūrį.
Tomas Masiulis
Kauno Žalgiris
Šarūnas Jasikevičius
