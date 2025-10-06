„Kibirkštis“ surengė beprotišką pasirodymą – iškovojo pergalę neįtikėtinu skirtumu

Lietuvos čempionių gretose visos krepšininkės aikštelėje pasižymėjo taškais.
Naudingiausią karjeros pasirodymą „Open Smart Way MLKL“ čempionate surengė Gabija Meškonytė.
Puolėja vos per 17,5 minutės surinko 23 taškus (10/12 dvit., 0/2 trit., 3/6 baud.), 9 sugriebtus ir 2 perimtus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, 3 blokus bei 38 naudingumo balus.
Jai geriausiai talkinusi15-metė Gabija Galvanauskaitė užfiksavo dvigubą dublį.
Aukštaūgė per 19 įmetė 11 taškų (5/8 dvit., 1/2 baud.), sučiupo 14 ir nugvelbė 2 kamuolius, išskirstė 3 rezultatyvius perdavimus, išrašė 2 blokus ir sugeneravo 27 efektyvumo balus.
Vilnietės dominavo beveik visose statistinėse kategorijose. „Kibirkštis“ kovą dėl kamuolių laimėjo 60:22, išskirstė 37 rezultatyvius perdavimus, išdalino 9 blokus ir privertė varžoves prarasti 27 kamuolius.
Pralaimėjusioms Uliana Datsko per 35 minutes pelnė 10 taškų (2/5 dvit., 0/6 trit., 6/8 baud.), atkovojo 7 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 7 naudingumo balus.
„MKK Panevėžys“: Aida Butvilaitė 20 (8/18 dvit., 1/6 trit.), Uliana Datsko 10 (0/6 trit., 6/8 baud., 7 atk. kam.), Urtė Gurevičiūtė 7.
„Kibirkštis“: Gabija Meškonytė 23 (10/12 dvit., 9 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok., 38 naud.), Zarielle Lacole Green 14 (4/4 dvit., 2/4 trit.), Kamilė Nacickaitė-Van der Horst (3/4 trit.) ir Andjelina Radič (3/5 trit., 7 atk. kam.) po 13, Anamaria Virjoghe 12 (6/9 dvit., 5 rez. perd.), Gabija Galvanauskaitė 11 (5/8 dvit., 14 atk. kam., 2 blok., 27 naud.), Sintija Aukštikalnytė 10 (2/3 trit., 4 kld.), Japreece Monet Dean 8 (4/4 dvit., 10 rez. perd.), Giedrė Labuckienė ir Danielė Paunksnytė (1/5 trit., 6 atk. kam.) po 7.