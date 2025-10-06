A. Kulboka laimėjo algos teismą prieš Ukrainos „Prometey“, tačiau pinigai pakibo nežinomybėje

Sporto arbitražo teismas įpareigojo „Prometey“ ekipą A.Kulbokai išmokėti 194 tūkst. JAV dolerių nesumokėto atlyginimo. Jo kontraktas siekė 350 tūkst. JAV dolerių.
Taip pat Ukrainos komanda privalės sumokėti žaidėjo atstovaujamai agentūrai 5 proc. komisinį mokestį bei padengti teisines išlaidas. Kaip aiškėja, per mėnesį A.Kulboka turėjo gauti apie 38 tūkst. JAV dolerių.
Slabožanksės ekipa Ukrainos čempionate žaidė nuo 2019 metų iki 2022-ųjų, o Rusijai užpuolus Ukrainą, komanda persikėlė į Latvijos-Estijos pirmenybes.
Ten ji kovojo iki 2024 metų ir net varžėsi Europos taurės turnyre. Dabar komanda merdėja, nevyksta jokie veiksmai, ji bankrutavusi, tad nežinia, ar A.Kulboka sugebės atgauti algą.
Praėjusiame sezone Vilniaus „Wolves“ klubui atstovavęs A.Kulboka Europos taurėje per 18 minučių vidutiniškai pelnė po 6,9 taško, atsikovojo po 3 kamuolius ir rinko 6,6 naudingumo balo.
„Wolves“ taip pat baigė savo gyvavimą po šio sezono ir kalbama, kad klubas neatsiskaitė pilnai su krepšininkais.