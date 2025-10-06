Artūras Milaknis paliko „Nevėžio“ sporto direktoriaus kėdę

Sprendimas priimtas abipusiu sutarimu. Klubas dėkoja Artūrui už profesionalumą, įdirbį komandos komplektacijos procese ir indėlį į organizacijos augimą.
„Esu dėkingas klubui už suteiktą galimybę išbandyti save naujame vaidmenyje. Kartais sporte būna taip, kad nepavyksta rasti idealaus ritmo ar bendro matymo su organizacija. Linkiu komandai sėkmingo sezono ir džiaugiuosi, galėjęs prisidėti prie jo kelio“, – sakė Artūras Milaknis.
Po Artūro išėjimo „Nevėžis–Paskolų klubas“ pradeda naujo sporto direktoriaus paieškas.
„Ačiū Artūrui už jo darbą, profesionalumą ir energiją komplektuojant komandą. Jis komandai suteikė aiškų impulsą ir kryptį sezono pradžioje – būtent to mums tuo metu labiausiai reikėjo. Po konstruktyvių pokalbių bendru sutarimu nusprendėme sukti skirtingais keliais.
Linkiu Artūrui sėkmės jo tolimesniame kelyje. Komandos darbas ir tikslai lieka nepakitę – siekti pergalių ir toliau nuosekliai augti. O mes kimbame į darbus ir tikimės artimiausiu metu pristatyti naują impulsą sporto vadovo pozicijoje“, – sakė klubo direktorius Justas Jankauskas.