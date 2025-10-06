Čempionų lygos prakeiksmus nutraukti pasiruošęs G. Žibėnas: „Kišenėje turime ginklų“

Antradienį Vilniaus „Rytas“ namuose pradės naują kelionę FIBA Čempionų lygoje. Lietuvos vicečempionai „Twinsbet“ arenoje priims Varšuvos „Legia“ ekipą.
„Nekantraujame pradėti, – tvirtino G. Žibėnas. – Atvažiuoja Lenkijos čempionai. Varžovų komanda paremta gynėjais, tas pats Jayvonas Gravesas. Tai yra šiek tiek nestandartiškai žaidžianti komanda, labai daug užtvarų be kamuolio. Žaidėjai pasiruošę ir labai laukiame rungtynių.“
Vilniečiai sezoną pradėjo trimis pergalėmis LKL čempionate – buvo įveikti Kėdainių „Nevėžis – Paskolų klubas“, Gargždų „Garžgdai“ ir Utenos „Juventus“. Visgi Vilniaus klubas turėjo laisvą savaitgalį prieš rungtynes. Tai pranašumas ar minusas?
„Rungtynės parodys, dabar galime tik spėlioti. Žaidėjai nori žaisti daugiau, bet tvarkaraštis yra toks, koks yra.
Turėjome šiek tiek laiko be rungtynių, tad galėjome įvesti tai, ką nebūtinai naudosime, bet kišenėje turime ginklų, kuriuos prireikus galėtume panaudoti“, – kalbėjo „Ryto“ treneris.
„Rytas“ pasitinka jau šeštąjį sezoną FIBA Čempionų lygoje, tačiau per šį laiką vilniečiai dar nė karto nėra laimėję pirmų sezono rungtynių.
„Ačiū, kad primenate... Bandysiu priminti ir žaidėjams. Nemalonus faktas, bet privalome rytoj jį pakeisti“, – pareiškė strategas.
Tačiau dar didesnis nusivylimas komandai yra ne pirmųjų rungtynių prakeiksmas, o faktas, jog vilniečiai dar nė karto nesugebėjo patekti tarp aštuonių stipriausių Čempionų lygos komandų. G. Žibėnas atskleidė, kas yra daroma organizacijoje, bandant pakeisti šį faktą.
Taip pat „Ryto“ strategas atskleidė, dėl kurių priežasčių buvo nuspręsta sudaryti ypatingai stiprią – Jordano Walkerio ir Jerricko Hardingo gynėjų liniją.
„Mes kaip organizacija ir klubas darome žingsnius, kad to išvengtume. Pradėjome keliauti dvi dienas prieš rungtynes, kas tikrai pridėjo. Taip pat pridėjome talento į gynėjų liniją. Dažnai kovodavome iki rungtynių pabaigos, tačiau pritrūkdavo to ekstra talento.
Ne pastangos, ne kažkokio taktinio dalyko, o žaidėjo, kuris galėtų nuspręsti pats iš savo talento. Manau čia pasitaisėme kaip klubas. Stebime geriausias komandas“, – pareiškė treneris.
– Ar pamatysime kitokį Jayvoną Gravesą nei matėme Vilniuje?
– Absoliučiai. Jis ten pagrindinis žaidėjas. Pas mus jis buvo tik projektuotas tokiu. Bet sezonas pakrypo taip, kaip pakrypo. Dabar ten visos šviesos atsuktos į jį, jis turi kamuolį savo rankose ir tikrai norės daug ką įrodyti. Turime pasiruošti, nes žinome, koks gali būti žaidėjas, kai viskas jam atiduodama į rankas.
– Kokia Jordano Walkerio situacija?
– Gerėjanti ir rytoj turėtų išbėgti į aikštelę.
– Koks skiriasi kapitonas Gytis Radzevičius nuo kapitono Margirio Normanto?
– Dar anksti spręsti. Ir pirmiausiai turime du kapitonus. G.Radzevičius yra oficialus, Artūras Gudaitis yra padedantis. Radzo yra pavyzdys tiek aikštelėje, tiek už jos ribų ir labai tikiuosi rūbinėje. O skirtumai pasimatys sužaidus daugiau rungtynių.
– „Rytas“ pranešė, kad daugumą rungtynių žais didžiojoje sostinės arenoje. Kaip pats sutikote šią žinią?
– Mes į šiuos dalykus nesikišame. Mūsų darbas kiekvieną dieną būti geresniais, būti ambicingais prieš kiekvienas rungtynes. Kad ir kur bežaistume, tai nėra mūsų sprendimas, yra daug dedamųjų.
Džiaugiamės, kad daugiau fanų galės stebėti mūsų rungtynes. Sirgalių bazė yra akivaizdžiai auganti. Vienintelė žinutė, kurią norėčiau pasakyti, yra ta, kad taip, kaip mūsų žaidėjai dirba kiekvienos treniruotės metu, jie nusipelno kiekvieno sirgaliaus, kuris pasirodys arenoje.
– Ar ant popieriaus tai yra stipriausias „Rytas“, kokį esate turėjęs?
– Kol kas negaliu sakyti, nes nesame sužaidė nei vienų rungtynių pilna sudėtimi. Kol kas tikrai negaliu komentuoti, kol nepamatysiu, kaip viskas sulips. Tai yra šiek tiek kitoks modelis, nei turėjome įprastai.
– Ar „Rytas“ yra pasilikęs pinigų papildymui?
– Klausimas ne man.
– Prieš pusantros savaitės sakėte, jog neturėjote nei vienos blogos treniruotės. Ar ir dabar yra taip pat?
– Buvo viena blogesnė, bet ją vakar ištaisėme.
– Prie turnyro prisijungė Las Palmo „Gran Canaria“. Ar galima sakyti, kad tai yra stipriausia Čempionų lyga per pastaruosius metus?
– Atėjo ir Badalonos „Joventut“, ir Berlyno ALBA. Manau, kad taip, drąsiai galima sakyti, jog stipriausias, bet jokiais būdais tai nekeičia mūsų ambicijos kažką pasiekti daugiau.
– Jums tai buvo laisviausia vasara per 4 metus. Kaip pats jaučiatės ir ar užsikrovėte jėgų?
– Tiek energijos, kiek dabar, aš neprisimenu, kada turėjau. Jaučiasi skirtumas, kai nesi su rinktine, o esi laisvesnis vasaros metu. Aišku, komplektacijos darbai ir panašiai, bet nėra net palyginimų. Bet energijos reikės iš žaidėjų. Jiems, aišku, energingas ir pozityvus treneris irgi nepakenks.
– Kokie būtų jūsų minimalūs tikslai ir ką vadintumėte sėkme?
– Sėkme vadinčiau pergalę rytoj. O paskui klausimas ne man. Esame organizacijos viduje taip sutarę – aš paprasčiausiai negaliu į kameras šnekėti apie komandos tikslus. Aš tesu komandos treneris, mano darbas yra paruošti komandą rytojaus rungtynėms.
– A grupėje be jūsų dar žais Patrų „Promitheas“ ir Heidelbergo „Academics“. Kurioje vietoje dabar yra „Rytas“?
– Nežinau, ar mes galime kažkur save kelti į debesis. Kiekviena komanda yra konkurencinga. Vienintelė komanda, kuri yra žaidusi aštuonete, yra ne „Rytas“, o Patrų „Promitheas“. Aišku, kaip ir kitos komandos, mes norime laimėti grupę ir stengsimės tai padaryti.
Bet vėlgi, čia yra labai specifinis formatas, trumpas pogrupis, vos šešerios rungtynės. Labai pavojinga paslysti vienose rungtynėse, nes paskui labai ilgai reikia taisyti tą paslydimą – stengsimės to išvengti.
Žinome kiekvienų rungtynių kainą, žinome, kiek reiškia taškų skirtumas, nes būna daug grupių, kur kelios komandos surenka po vienodai pergalių ir viską lemia taškų skirtumas. Stengsimės po truputį akcentuoti viską, bet ir neperkrauti žaidėjų nereikalinga informacija.
Giedrius ŽibėnasVilniaus RytasVaršuvos Legia
Rodyti daugiau žymių