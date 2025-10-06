Mažeikiuose žaidęs A. Antetokounmpo keliasi už Atlanto

Kalbama, kad besitraukiantis iš Bogdano Karaičičiaus treniruojamos „Aris“ komandos jis jau kitą savaitę „išplauks“ NBA G lygoje.
Anksčiau jis G lygoje žaidė 2022–2024 metų sezonuose ir atstovavo „Toronto Raptors 905“ ir „Wisconsin Herd“ komandoms.
Sugrįžęs į Europą 2024-siais A.Antetokounmpo žaidė Lietuvoje Mažeikių „M-Basket-Delamode“ ekipoje, Juodkalnijoje kovojo Podgoricos komandoje, po to Salonikų PAOK, o rugpjūtį pasirašė sutartį su „Aris“.
Praėjusį sezoną atstovaudamas Salonikų PAOK ekipai A.Antetokounmpo per 14 rungtynių aikštėje žaidė vidutiniškai po 4,7 minutės, pelnydavo po 1,2 taško ir atkovodavo po 1,1 kamuolio.

