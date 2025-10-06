Lrytas Premium prenumerata tik
Mažeikiuose žaidęs A. Antetokounmpo keliasi už Atlanto

2025 m. spalio 6 d. 18:39
Lrytas.lt
Kalbama, kad 24 metų Alexas Antetokounmpo šiomis dienomis paliks Salonikų „Aris“ ekipą ir kelsis už Atlanto. Praėjusį antradienį vykusiame šio sezono Europos taurės pirmojo rato mače A.Antetokounmpo liko ant atsarginių „Aris“ suolo, o šeštadienį vykusiame Graikijos čempionato mače jauniausias Giannio, Thanasio ir Kosto brolis šeštadienį žaidė dvi minutes ir prametė vienintelį metimą.
Kalbama, kad besitraukiantis iš Bogdano Karaičičiaus treniruojamos „Aris“ komandos jis jau kitą savaitę „išplauks“ NBA G lygoje.
Anksčiau jis G lygoje žaidė 2022–2024 metų sezonuose ir atstovavo „Toronto Raptors 905“ ir „Wisconsin Herd“ komandoms.
Sugrįžęs į Europą 2024-siais A.Antetokounmpo žaidė Lietuvoje Mažeikių „M-Basket-Delamode“ ekipoje, Juodkalnijoje kovojo Podgoricos komandoje, po to Salonikų PAOK, o rugpjūtį pasirašė sutartį su „Aris“.
Praėjusį sezoną atstovaudamas Salonikų PAOK ekipai A.Antetokounmpo per 14 rungtynių aikštėje žaidė vidutiniškai po 4,7 minutės, pelnydavo po 1,2 taško ir atkovodavo po 1,1 kamuolio.
