Naujasis „Ryto“ emocijų lyderis – apie krepšinio keliones aplink pasaulį ir įspūdį palikusią „Žalgirio“ atmosferą

J.Wiley nemažos sirgalių dalies buvo sutiktas su dideliu klaustuku. Krepšininkas savo karjeros metu buvo pakeitęs galybę klubų.
Savo karjeros metu amerikietis žaidė JAV, Australijoje, Puerto Rike, Japonijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Vokietijoje ir Juodkalnijoje.
Krepšininkas Lietuvos žurnalistams papasakojo, kodėl taip dažnai keitė komandas.
„Iš dalies aš norėjau viską patirti, taip pat turėjau ir bėdų, kuomet reikėdavo palikti komandas viduryje sezono, traumų. Bet pagrinde norėjau patirti skirtingas kultūras, patirtys, šalis. Galiu sakyti, kad žaidžiau beveik kiekvienoje lygoje. Karjeros pradžioje būtent toks mano tikslas ir buvo“, – pasakojo J.Wiley.
Lietuvių meile krepšiniui besižavinantis amerikietis taip pat atskleidė, kad įtakos atvykimui į „Rytą“ turėjo ir Kaune pajusta krepšinio atmosfera.
„Turiu draugų, kurie žaidė čia praeityje, pavyzdžiui Tyrese‘ą Rice‘ą. Jis papasakojo, kokie čia žmonės. Taip pat turėjau galimybę žaisti Kaune prieš „Žalgirį“, pajutau tą atmosferą, kuri paliko man įspūdį“, – kalbėjo krepšininkas.
– Ką galite pasakyti apie buvusias „Ryto“ rungtynes?
– Sužaidėme kelias rungtynes ir bandėme tiesiog taisyti savo buvusias problemas bei tapti geresne savo versija.
– Aikštelėje esi emocionalus, energingas vyrukas. Ar taip bandai prisidėti prie „Ryto“ kultūros?
– Aš toks buvau visą karjerą. Treneris prieš man prisijungiant manė, jog puikiai tiksiu, papasakojo apie klubo istoriją, sirgalių emocijas ir koks svarbus čia yra krepšinis. Aš supratau, kad man tai tinka.
– Kokios tavo ambicijos?
– Kiekvienas rungtynes žaisti geriausiai kaip sugebu. Negali sakyti, kad nori laimėti visas rungtynes. Visi nori laimėti titulus, bet turime eiti nuo rungtynių iki rungtynių, mokytis iš klaidų ir tada galėsime keliauti toli.
– „Rytas“ dar niekada nežaidė Čempionų lygos atkrintamosiose varžybose. Ar gali tai padaryti šiais metais?
– Be abejo. Ši komanda ir šis trenerių štabas turi pakankamai energijos ir noro tai padaryti.
– Kuo „Rytas“ skiriasi nuo kitų komandų?
– Nežinau ar „rimtumas“ yra tinkamas žodis, bet krepšinis čia tikrai yra religija. Tu tai girdi, bet atvykęs čia iš tiesų tai pajauti. Gatvėje... vien mano name gali matyti, kad visi supranta ir žino apie komandą, kurioje žaidžiu. Nuostabu matyti, kad krepšinis yra sportas numeris vienas.
– Su kuo pirmiausiai kalbėjai gavęs pasiūlymą iš „Ryto“?
– Mano agentas pasakė, kad tai pasiūlymas, kurį man vertėtų labai rimtai apsvarstyti. Pasakė, kad man tai turėtų tikti, čia žaidžiama su didele energija ir užsivedimu, yra puiki krepšinio kultūra. Būtent tai ir norėjau pajusti.
– Kalbant apie „Ryto“ ir „Žalgirio“ priešprieša, ar šių rungtynių labiausiai ir laukiate?
– Manau visi šių rungtynių labiausiai laukia. Šios komandos jau prieš metus įnirtingai kovojo finale ir tai yra didelė priešprieša, bet mes kiekvienas rungtynes turime priimti taip pat svarbiai, jeigu norime pasiekti finalą.