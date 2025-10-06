Naujausiame „Žalgirio“ dokumentikos epizode – dar nematyti žalgiriečių naujokų pasakojimai

Epizode, pavadintame „Pasiruošimas“, sirgaliai galės išvysti visus pasirengimo naujajam sezonui užkulisius: nuo pirmųjų Tomo Masiulio, Pauliaus Jankūno ir Gedimino Navicko kalbų rūbinėje iki rungtynių Londone su vietos „Lions“ įdomybių.
Dokumentikos epizode laukia ne tik dar niekur nematyti kadrai, bet ir pokalbiai su Kauno „Žalgirio“ naujokais: Dustinu Sleva, Mosesu Wrightu ir Nigelu Williamsu-Gossu. Juose krepšininkai atskleidė savo nematytą pusę, pasakojo apie savo karjerą, gyvenimą ir pomėgius.
Žaliai baltų fanai sužinos apie tipinę D.Slevos ryto rutiną Kaune, M.Wrighto potencialą teniso kortuose ir N.Williamso-Gosso pasakojimą apie aukščiausio lygio buvusius komandos draugus.
„Žalgirio“ viešnagę Londone sekusi „Žalgiris TV“ komanda specialiai „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizodui užfiksavo „Lions“ vyriausiojo trenerio Tautvydo Sabonio bei Londono žaidėjų įspūdžius prieš rungtynes su žalgiriečiais.
Kauno ŽalgirispasirengimasLietuvos krepšinio lyga (LKL)
