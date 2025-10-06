Naujausiame „Žalgirio“ dokumentikos epizode – dar nematyti žalgiriečių naujokų pasakojimai

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Eurolyga 2025
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
84
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
89
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
96
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
77
Rungtynių statistika
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
77
„Valencia“
„Valencia“
80
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
97
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
88
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
80
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
Rungtynių statistika
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
89
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
77
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
SportasKrepšinis

Naujausiame „Žalgirio“ dokumentikos epizode – dar nematyti žalgiriečių naujokų pasakojimai

2025 m. spalio 6 d. 11:05
zalgiris.lt
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai praėjusią savaitę dviem pergalėmis atidarė Eurolygos sezoną. Pradėjus europinį žygį, „Žalgiris Insider“ pristato pirmąją naujojo sezono dokumentikos, skirtos Insideriams, epizodą.
Epizode, pavadintame „Pasiruošimas“, sirgaliai galės išvysti visus pasirengimo naujajam sezonui užkulisius: nuo pirmųjų Tomo Masiulio, Pauliaus Jankūno ir Gedimino Navicko kalbų rūbinėje iki rungtynių Londone su vietos „Lions“ įdomybių.
Dokumentikos epizode laukia ne tik dar niekur nematyti kadrai, bet ir pokalbiai su Kauno „Žalgirio“ naujokais: Dustinu Sleva, Mosesu Wrightu ir Nigelu Williamsu-Gossu. Juose krepšininkai atskleidė savo nematytą pusę, pasakojo apie savo karjerą, gyvenimą ir pomėgius.
Žaliai baltų fanai sužinos apie tipinę D.Slevos ryto rutiną Kaune, M.Wrighto potencialą teniso kortuose ir N.Williamso-Gosso pasakojimą apie aukščiausio lygio buvusius komandos draugus.
„Žalgirio“ viešnagę Londone sekusi „Žalgiris TV“ komanda specialiai „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizodui užfiksavo „Lions“ vyriausiojo trenerio Tautvydo Sabonio bei Londono žaidėjų įspūdžius prieš rungtynes su žalgiriečiais.
Kauno ŽalgirispasirengimasLietuvos krepšinio lyga (LKL)
