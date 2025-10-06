Šaras po smūgio Kaune privertė prakaituoti „Fenerbahce“ žaidėjus

Mačo baigtis tapo aiški antrame kėlinyje, kai „Fenerbahce“ per 10 minučių pelnė 29 taškus, o praleido tik 14. Po dviejų kėlinių rezultatas buvo 60:41, o antroje mačo dalyje padidėjo iki 74:48.
Trečią kėlinį laimėjo svečiai, o Stambulo komanda ketvirtą kėlinį varžėsi pusę jėgos.
Šaras iš savo žaidėjų reikalavo maksimalaus atsidavimo ir gero žaidimo. Tai lėmė, kad ekipa įmetė 105 taškus – tiek taškų Stambulo komanda praėjusiame sezone nebuvo pelniusi. Daugiausiai buvo įmetę 101 tašką.
„Fenerbahce“ iškovojo pirmąją pergalę Turkijos čempionate, nes pirmame ture krito nuo Bursos „Tofas“ 78:80. Dabar tiek „Petkim Spor“, tiek ir „Fenerbahce“ turi po vieną laimėjimą ir užima 5–16 vietas.
Praėjusią savaitę Šaro kariauna pralaimėjo Kaune Eurolygos rungtynes „Žalgiriui“ 81:84.
Pralaimėjusiai komandai lietuvis Martynas Sajus per 14 minučių įmetė 4 taškus (2/3 dvit.), atliko perdavimą, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, blokavo metimą.
Daugiausia taškų įmetė Yannickas Franke – 21 tašką, Robertas Blumbergas – 15. „Fenerbahce“ 25 taškus įmetė Talenas Hortonas-Tuckeris (6 atk. kam.), 17 – Bonzie Colsonas, 11 – Tarikas Biberovičius.
Šią savaitę Eurolygoje „Fenerbahce“ namie grumsis su serbų Belgrado „Crvena zvezda“ klubu, kuriame debiutuos Donatas Motiejūnas.
