Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Šaras po smūgio Kaune privertė prakaituoti „Fenerbahce“ žaidėjus

2025 m. spalio 6 d. 20:59
Lrytas.lt
Po pralaimėjimo Eurolygoje nuo Kauno „Žalgirio“ ekipos, Turkijos čempionas Stambulo „Fenerbahce“ atsigriebė namie. Šarūno Jasikevičiaus vedamas Eurolygos čempionas pirmadienį sutaršė Izmiro „Petkim Spor“ atstovus 105:83 (31:27, 29:14, 22:25, 23:17).
Daugiau nuotraukų (5)
Mačo baigtis tapo aiški antrame kėlinyje, kai „Fenerbahce“ per 10 minučių pelnė 29 taškus, o praleido tik 14. Po dviejų kėlinių rezultatas buvo 60:41, o antroje mačo dalyje padidėjo iki 74:48.
Trečią kėlinį laimėjo svečiai, o Stambulo komanda ketvirtą kėlinį varžėsi pusę jėgos.
Šaras iš savo žaidėjų reikalavo maksimalaus atsidavimo ir gero žaidimo. Tai lėmė, kad ekipa įmetė 105 taškus – tiek taškų Stambulo komanda praėjusiame sezone nebuvo pelniusi. Daugiausiai buvo įmetę 101 tašką.
„Fenerbahce“ iškovojo pirmąją pergalę Turkijos čempionate, nes pirmame ture krito nuo Bursos „Tofas“ 78:80. Dabar tiek „Petkim Spor“, tiek ir „Fenerbahce“ turi po vieną laimėjimą ir užima 5–16 vietas.
Praėjusią savaitę Šaro kariauna pralaimėjo Kaune Eurolygos rungtynes „Žalgiriui“ 81:84.
Pralaimėjusiai komandai lietuvis Martynas Sajus per 14 minučių įmetė 4 taškus (2/3 dvit.), atliko perdavimą, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, blokavo metimą.
Daugiausia taškų įmetė Yannickas Franke  – 21 tašką, Robertas Blumbergas – 15. „Fenerbahce“ 25 taškus įmetė Talenas Hortonas-Tuckeris (6 atk. kam.), 17 – Bonzie Colsonas, 11 – Tarikas Biberovičius.
Šią savaitę Eurolygoje „Fenerbahce“ namie grumsis su serbų Belgrado „Crvena zvezda“ klubu, kuriame debiutuos Donatas Motiejūnas.
Kauno ŽalgirisŠarūnas JasikevičiusStambulo Fenerbahce
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.