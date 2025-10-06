T. Masiulis išskyrė „Žalgirio“ trijulę: „Nieko asmeniško prieš juos, bet viskas yra dėl komandos“

„Smagu, kad vyrai rimtai pažiūrėjo į rungtynes. Norime kažką pasiimti iš kiekvienos treniruotės, iš kiekvieno mačo. Išlaikėme koncentraciją iki rungtynių pabaigos ir džiaugiamės pergale“, – samprotavo Kauno klubo strategas.
Po pergalingų rungtynių 50-metis specialistas išskyrė tris „Žalgirio“ krepšininkus.
„Norėjome, kad įsivažiuotų Deividas Sirvydis, Ignas Brazdeikis ir Mantas Rubštavičius“, – tęsė T.Masiulis.
Paklaustas, kaip šiems krepšininkams sekasi pasiekti norimą ritmą, treneris buvo pozityvus.
„Viskas gerai. Jie supranta – sezonas labai ilgas: žaidi daugiau, žaidi mažiau. Čia tik pradžia, mums reikės visų žaidėjų, visi žaidėjai reikalingi.
Jų darbas kiekvieną minutę būti pasiruošus, o mūsų, kaip trenerių, darbas naudoti tuos žaidėjus, kurie tuo metu yra geriausi komandai. Čia nėra nieko asmeniško prieš juos (žaidėjus). Viskas yra dėl komandos. Tokias rungtynes jie turi išnaudoti savo pasitikėjimui“, – kalbėjo „Žalgirio“ treneris.
Artimiausias rungtynes kauniečiai žais penktadienį. Tai bus Eurolygos akistata išvykoje prieš Miuncheno „Bayern“.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisUtenos Juventus
Rodyti daugiau žymių