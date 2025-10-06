Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

T. Masiulis išskyrė „Žalgirio“ trijulę: „Nieko asmeniško prieš juos, bet viskas yra dėl komandos“

2025 m. spalio 6 d. 07:17
Lrytas.lt
Įspūdingai praėjusią savaitę Eurolygoje startavęs Kauno „Žalgiris“ saldžią pergalę nuskynė ir vietos pirmenybėse. Sekmadienį vykusiose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 98:68 sutriuškino Utenos „Juventus“ krepšininkus.
Daugiau nuotraukų (10)
„Smagu, kad vyrai rimtai pažiūrėjo į rungtynes. Norime kažką pasiimti iš kiekvienos treniruotės, iš kiekvieno mačo. Išlaikėme koncentraciją iki rungtynių pabaigos ir džiaugiamės pergale“, – samprotavo Kauno klubo strategas.
Po pergalingų rungtynių 50-metis specialistas išskyrė tris „Žalgirio“ krepšininkus.
„Norėjome, kad įsivažiuotų Deividas Sirvydis, Ignas Brazdeikis ir Mantas Rubštavičius“, – tęsė T.Masiulis.
Paklaustas, kaip šiems krepšininkams sekasi pasiekti norimą ritmą, treneris buvo pozityvus.
„Viskas gerai. Jie supranta – sezonas labai ilgas: žaidi daugiau, žaidi mažiau. Čia tik pradžia, mums reikės visų žaidėjų, visi žaidėjai reikalingi.
Jų darbas kiekvieną minutę būti pasiruošus, o mūsų, kaip trenerių, darbas naudoti tuos žaidėjus, kurie tuo metu yra geriausi komandai. Čia nėra nieko asmeniško prieš juos (žaidėjus). Viskas yra dėl komandos. Tokias rungtynes jie turi išnaudoti savo pasitikėjimui“, – kalbėjo „Žalgirio“ treneris.
Artimiausias rungtynes kauniečiai žais penktadienį. Tai bus Eurolygos akistata išvykoje prieš Miuncheno „Bayern“.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisUtenos Juventus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.