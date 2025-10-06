Žaidimo „Žalgirio“ arenoje „kaifą“ pajautęs Ą. Tubelis įvardijo priežastis, dėl ko sirgaliai jį palaiko

„Žalgiris“ 84:81 Nemuno saloje palaužė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“ ir iškovojo antrąją pergalę Eurolygoje iš tiek pat galimų.
Per pirmuosius du mačus Tomo Masiulio auklėtiniai įveikė abu praėjusio sezono finalininkus („Fenerbahce“ ir „Monaco“) ir tėškė rimtą paraišką visai lygai.
Abejose rungtynėse žalgiriečiai kontroliavo eigą visa mačą, tačiau pabaigose varžovai sugebėjo kibti į atlapus.
„Monake viską nuo gynybos pradėjome ir jie nelabai žinojo, ką prieš mus daryti. Tai jie buvo šiek tiek susimėtė. Tik toks žaidėjas kaip Mike‘as Jamesas viską pasiėmė ant savęs ir grįžo į rungtynes.
Čia viskas kitaip. Nebloga pradžia, nebloga gynyba. O vėliau šiek tiek rizikos, koncentracijos trūkumas... Man asmeniškai dar reikia dar daug kur tobulėti. Bet sirgaliai šiandien buvo šeštas žaidėjas“, – apie varžovų sugrįžimus kalbėjo Ąžuolas Tubelis.
Iš Vilniaus „Ryto“ į „Žalgirį“ perėjęs puolėjas prieš „Fenerbahce“ stebino tritaškiais ir surinko 8 taškus (0/1 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), 4 atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.
„Tiesiog juodas darbas, – apie savo tikslius tritaškius kalbėjo Ą. Tubelis. – Su treneriais užsidaręs salėje mėtau tritaškius. Normalu, kad iš lėto tai atsiperka.“
Prieš LKL sezoną startą ištikimiausi Kauno ekipos gerbėjai „Green White Boys“ paskelbė boikotą, o viena iš pagrindinių priežasčių tapo Ą. Tubelis.
Jaunystėje krepšininkas dar žaisdamas Vilniaus „Ryto“ buvo nufilmuotas spjaudantis ir trypiantis „Žalgirio“ logotipą. Dėl tokio poelgio GWB nenorėjo matyti vilniečio savo komandoje, tačiau klubas nusprendė kitaip.
Ilgą laiką buvo svarstoma, kaip sirgaliai reaguos į Ą. Tubelio žaidimą, tačiau nuo pat pradžių puolėjas sulaukia tiek pat ovacijų kiek ir kiti krepšininkai, o praeities klaidos didžiajai arenos daliai iš karto buvo pamirštos.
Ąžuolas įvertino žaidimą „Žalgirio“ arenoje Eurolygos rungtynėse ir atskleidė, kokiu būdu užsitarnauja komandos sirgalių meilę.
„Kuomet namuose susirenka pilnutėlė arena, tai išvis kaifas žaisti, – pakiliai kalbėjo Ą. Tubelis. – Kaip sakiau prieš oficialų atėjimą, kad čia dirbsiu juodu darbu ir atiduosiu visą save. Manau, sirgaliai tai mato ir mane palaiko. Tikrai jaučiu tą palaikymą.“
– Jaudinaisi ar ne?
– Aišku, tai labai svarbios rungtynės, bet stengiuosi į tai nekreipti dėmesio. Jeigu galvočiau, kad čia Eurolyga ar panašiai, tai nebūtų gerai. Reiškiasi nežaisčiau šimtu procentų. Į rungtynes ateinu su ta pačia rutina, nusiteikimu ir viskas neblogai gaunasi.
– Tavo du tritaškiai antroje pusėje „Žalgiriui“ įkvėpė gyvybės. Kaip viskas pavyko ir kaip gavosi išgyventi „Fenerbahce“ bangą?
– Tai ne tik tritaškiai. Puikiai gynėmės iki ketvirto kėlinio. Aišku, rizikavome, jie mus nubaudė ir taip grįžo, bet tai visgi čempionai – labai gera komanda. Bet atidavėme visas jėgas.
– Su kuo turi geriausią ryšį komandoje?
– Su visais. Yra momentų, kai dviese ginamės „pikenrolą“ turime kalbėti. Kartais gal manęs neišgirsta, prieinu, atsiprašau, kad nepasakiau pakankamai garsiai. O šiaip šalia sėdi Sylvainas Francisco. Su Mantu Rubštavičiumi, Deividu Sirvydžiu, Edgaru Ulanovu buvau rinktinėse. Iš Pirėjo „Olympiakos“ atėję du labai patyrę žaidėjai, tai labai jaučiasi ir užduoda toną, kaip turi atrodyti profesionalus Eurolygos žaidėjas.
– Mosesas Wrightas atliko nuostabų dėjimą per Tariką Biberovičių. Kaip tau atrodė tas dėjimas?
– Atradau nuo žemės perdavimą, jį atlikau. Jis užsimojo ir labai įspūdingai įdėjo. Buvo jausmas, kad jis sugalvojo mesti ir tada įdėjo.
