A. Beručka – apie „vilkų“ pasitraukimą ir treniruotes su M. Aleknos treneriu

Pokalbio pradžioje puolėjas buvo paprašytas pasidalinti mintimis apie „vilkų“ klubo pasitraukimą iš Lietuvos krepšinio žemėlapio. A. Beručka šiame klube rungtyniavo du pirmuosius sezonus.
„Pradžiai buvo netikėta, kažkiek gaila, nes dėjau pirmus žingsnius, buvau su klubu nuo pirmų jo žingsnių, – savo reakciją į netikėtas naujienas prisiminė krepšininkas. – Turėjome visai neblogą chebrą. Kažkiek buvo gaila. Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, tiek man, tiek Klaipėdai atsirado labai gera terpė pakilti aukščiau, gauti stipresnį turnyrą, pretenduoti į aukštesnes pozicijas ir užimti „vilkų“ vietą.“
Vasaromis žaidėjas aktyviai ruošėsi naujam sezonui, o tą padaryti jau ilgą laiką jam padeda lengvosios atletikos treneris Mantas Jusis. Būtent šis specialistas yra olimpinio ir pasaulio vicečempiono disko metimo rungtyje Mykolo Aleknos treneris.
Nors A. Beručka kone 2 kilogramus sveriančio įrankio per treniruotes nesvaido, jo ir vieno geriausių Lietuvos sportininkų pasirengimas nėra toks skirtingas, koks gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
„Dirbame beveik pagal tą pačią programą. Disko metime, kaip ir krepšinyje, reikalinga sprogstamoji jėga, greitis. Jis kažkiek koncentruojasi į kitus dalykus, bet esmė yra ta pati. Fizinis pasiruošimas šiais laikais yra vienas pagrindinių dalykų.
Tavo sprogstamoji jėga, šuolio galimybės, greitis – tai yra ateitis. Matome, kad Europos čempionate viskas dominuojama per greitį, ko šiai dienai Lietuvai gal kažkiek trūksta. Bet čia, manau, mūsų įgimti dalykai, kuriuos sunku pakeisti, reikia juos ugdyti nuo mažų dienų“, – įžvalgomis dalinosi A. Beručka.
