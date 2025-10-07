AEK su lietuviais Čempionų lygoje nepaliko šansų latviams

Mindaugas Kuzminskas nugalėtojams per 15 minučių surinko 9 taškus (1/2 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo), atkovotą ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus.
Tuo tarpu Lukas Lekavičius net per 19 sužaistų minučių pridėjo 3 taškus (1/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 3 atkovotus, 2 perimtus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus
F grupėje taip pat varžosi Levicės „Patrioti“ (Slovakija) ir Šolnoko „Olajbanyasz“ (Vengrija).
VEF: Zahiras Porteris 16 (7/9 dvitaškių, 0/4 tritaškių), Rostislavas Novickis 10, Tomas Leimanis 8 (0/4 dvitaškių).
AEK: Dimitrios Katsivelis 13, Mindaugas Kuzminskas 9 (2/5 tritaškių), Dimitris Flionis (5 atk. kam.) 8.
