Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKrepšinis

AEK su lietuviais Čempionų lygoje nepaliko šansų latviams

2025 m. spalio 7 d. 23:36
Lrytas.lt
FIBA Čempionų lygoje sėkmingai startavo du lietuvius savo gretose turintis Atėnų AEK. Graikijos klubas debiutinėse F grupės rungtynėse išvykoje 69:53 (26:12, 15:12, 16:16, 12:13) susitvarkė su latvių Rygos VEF. Mačas vyko arenoje, kurioje neseniai baigėsi „Eurobasket 2025“.
Daugiau nuotraukų (4)
Mindaugas Kuzminskas nugalėtojams per 15 minučių surinko 9 taškus (1/2 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/1 baudos metimo), atkovotą ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus.
Tuo tarpu Lukas Lekavičius net per 19 sužaistų minučių pridėjo 3 taškus (1/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 3 atkovotus, 2 perimtus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus
F grupėje taip pat varžosi Levicės „Patrioti“ (Slovakija) ir Šolnoko „Olajbanyasz“ (Vengrija).
VEF: Zahiras Porteris 16 (7/9 dvitaškių, 0/4 tritaškių), Rostislavas Novickis 10, Tomas Leimanis 8 (0/4 dvitaškių).
AEK: Dimitrios Katsivelis 13, Mindaugas Kuzminskas 9 (2/5 tritaškių), Dimitris Flionis (5 atk. kam.) 8.
Lukas LekavičiusMindaugas KuzminskasAtėnų AEK
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.