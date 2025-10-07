Lrytas Premium prenumerata tik
Atsidarė: gražiu epizodu suspindęs J. Valančiūnas iškovojo pirmąją pergalę su „Nuggets“

2025 m. spalio 7 d. 08:06
Lrytas.lt
Saldžią pergalę pasirengimo cikle iškovojo Jonas Valančiūnas ir jo atstovaujama „Denver Nuggets“ ekipa. Ankstyvą antradienio rytą vykusiose rungtynėse ji pranoko „Toronto Raptors“ krepšininkus.
„Nuggets“ laimėjo rungtynes 112:108 (34:26, 30:30, 30:32, 18:20). Mačas vyko Vankuverio mieste.
Pergale pasibaigusiose rungtynėse J.Valančiūnas per 13 aikštėje praleistų minučių įmetė (2/4 dvit., 2/5 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Mačo metu uteniškis pasižymėjo ir drąsiu reidu nuo tritaškio linijos – jį vidurio puolėjas užbaigė pelnydamas dvitaškiu.
Nugalėtojų gretose suspindo Nikola Jokičiaus žvaigždė.
Serbas per 21 minutę įmetė 17 taškų, pataikydamas visus 5 dvitaškius, o prie to pridėjo 6 atkovotus kamuolius ir penkis rezultatyvius perdavimus.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsNBA

