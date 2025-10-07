Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Iš LeBrono Jameso „Antrojo sprendimo“ paslapties liko tik butelys

2025 m. spalio 7 d. 19:41
Lrytas.lt
Pirmadienį krepšinio bendruomenė sulaukė gan netikėtos LeBrono Jameso žinios. 40-metis socialinėje erdvėje pranešė, kad antradienį paskelbs svarbų pranešimą, kurį pavadino „Antruoju sprendimu“. Buvo teigiama, „Los Angeles Lakers“ žvaigždė savo nežinia kokį sprendimą viešai pateiks antradienio vakarą Lietuvos laiku.
Ir galiausiai L.Jamesas tarė savo žodį – tačiau jis nebuvo apie galimus karjeros pokyčius, o tik apie naujos reklaminės kampanijos pradžią.
NBA žvaigždė spalio 7-ąją kartu su stipriųjų gėrimų gamintoju „Hennessy“ pristatė riboto leidimo konjako butelį, pažymėtą savo vardu.
Bendradarbiavimas įpakuotas į pavadinimą „The Second Decision“ („Antrasis sprendimas“).
Pasaulio krepšinio sirgaliams pirmadienio L.Jameso pareiškimas „Antrasis sprendimas“ tapo savotiška aliuzija į 2010 įvykusį „Pirmąjį sprendimą“, kuriame L.Jamesas paskelbė paliekantis „Cleveland Cavaliers“ ir persikeliantis į „Miami Heat“.
Krepšininko ir „Hennessy“ bendradarbiavimas prasidėjo dar 2024 metais.
Ant reklamuojamo butelio yra L. Jameso figūra, kuri neva užsideda nematomą karūną ant galvos.
„Man garbė tęsti bendradarbiavimą su „Hennessy“, – išplatintos L. Jameso mintys po oficialaus pristatymo. – Dizainas, kuriame matomas karūnavimo, man yra ypatingas – jis reiškia šventę ir ryšį. Būtent tam šis butelis ir sukurtas.“
Praėjusiame sezone „Lakers“ puolėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 24,4 taško, atkovodavo po 7,8 kamuolio ir atlikdavo po 8,2 rezultatyvaus perdavimo.
