Belgradas D. Motiejūną pasitiko su smūgiu – žaisti negavo, teko klausytis ir savų sirgalių švilpimo

Pirmadienį vykusiose Adrijos krepšinio lygos rungtynėse Belgrado klubas namuose 79:85 (21:27, 16:16, 16:19, 26:23) turėjo pripažinti Zadaro „Zadar“ (1/0) krepšininkų pranašumą.
D.Motiejūnas šioms rungtynėms registruotas nebuvo, o „Crvena zvezda“ gretose išsiskyrė 15 taškų pelnęs ir 10 kamuolių atkovojęs Semi Ojeleye.
Nugalėtojus į pergalę vedė Vladimiras Mihailovičius, kuris įmetė 21 tašką.
Pirmadienį patirtas pralaimėjimas itin įsiutino šeimininkės „Crvena zvezda“ ekipos sirgalius – nepasitenkinę komandos žaidimu jie ėmė švilpti savai komandai.
Priminsime, kad Belgrado klubas praėjusią savaitę Eurolygos mačus taip pat pradėjo dviem pralaimėjimais.
„Suprantu, kur esame. Serbijoje, kaip ir Graikijoje, nepatenkinti sirgaliai pradeda švilpti. Bet jei myli savo vaiką, kai jis turi kokių nors problemų, tų jį apkabini, o nemuši“, – į sirgalių akibrokštą žvelgė Belgrado krepšininkus treniruojantis graikas Ioannis Sfairopoulos.
Šią savaitę „Crvena zvezda“ Eurolygoje išvykos mače surems ietis su titulą ginančia Stambulo „Fenerbahce“.