L. Jamesas užminė mįslę – antradienį vakare žada skelbti svarbią žinią

2025 m. spalio 7 d. 09:39
Pirmadienį krepšinio bendruomenė sulaukė gan netikėtos LeBrono Jameso žinios. 40-metis socialinėje erdvėje pranešė, kad antradienį paskelbs svarbų pranešimą, kurį pavadino „Antruoju sprendimu“.
Pridedama, kad „Los Angeles Lakers“ žvaigždės sprendimas bus ištransliuotas antradienio vakarą Lietuvos laiku.
Kartu su šia nedidele žinute L.Jamesas pasidalino ir vaizdo įrašu, kuriame jis sėdėsi ant kėdės vienoje iš krepšinio aikščių.
Sirgaliams tai tapo savotiška aliuzija į 2010 įvykusį „Pirmąjį sprendimą“, kuriame L.Jamesas paskelbė paliekantis „Cleveland Cavaliers“ ir persikeliantis į „Miami Heat“.
Kol kas nėra aišku, ką L.Jamesas planuoja skelbti „Antrajame sprendime“, bet „Clutch Points“ žurnalistas Brettas Siegelis socialinėje erdvėje praskleidė užuominos uždangą
Teigiama, kad šis krepšininko „sprendimas“ bus skirtas ne jo karjeros stotelės pokyčiams, o reklaminiam tikslui.
„L.Jamesas turi didžiulį susitarimą su „Amazon“, o „Prime Day“ prasideda antradienį. Tai nėra atsitiktinumas“, – teigė žurnalistas.
Praėjusiame sezone „Lakers“ puolėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 24,4 taško, atkovodavo po 7,8 kamuolio ir atlikdavo po 8,2 rezultatyvaus perdavimo.
LeBronas JamesasLos Angeles LakersNBA

