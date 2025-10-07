Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos krepšinio lygoje krito pirmojo trenerio galva: darbus perima S. Babrauskas

2025 m. spalio 7 d. 12:14
„Jonava Hipocredit“ antradienį abipusiu susitarimu atsisveikino su vyriausiuoju ekipos treneriu Pauliumi Juodžiu.
Jonaviečiai Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, sezono pradžioje patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės ir neiškovojo nei vienos pergalės, tai yra blogiausias klubo startas nuo 2021/2022 sezono, kuomet ekipa prisijungė prie stipriausios šalies krepšinio lygos.
Prie komandos vairo laikinai stoja antrus metus Jonavoje besidarbuojantis Steponas Babrauskas.
41 metų specialistas komandai vadovaus jau artimiausiose „Citadele-KMT“ namų rungtynėse šį ketvirtadienį, kur jonaviečiai priims svečius iš Šiaulių.
