Lietuvos krepšinio lygoje krito pirmojo trenerio galva: darbus perima S. Babrauskas

Jonaviečiai Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, sezono pradžioje patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės ir neiškovojo nei vienos pergalės, tai yra blogiausias klubo startas nuo 2021/2022 sezono, kuomet ekipa prisijungė prie stipriausios šalies krepšinio lygos.
Prie komandos vairo laikinai stoja antrus metus Jonavoje besidarbuojantis Steponas Babrauskas.
41 metų specialistas komandai vadovaus jau artimiausiose „Citadele-KMT“ namų rungtynėse šį ketvirtadienį, kur jonaviečiai priims svečius iš Šiaulių.
Jonavos CBetPaulius JuodisSteponas Babrauskas
Rodyti daugiau žymių