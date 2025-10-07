Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Net 19 taškų persvarą susikrovęs „Neptūnas“ įsigudrino Europos taurėje patirti dar vieną nesėkmę

2025 m. spalio 7 d. 22:06
Klaipėdos „Neptūno“ ekipos sirgaliams dar teks laukti pirmosios savo komandos pergalės Europos taurės turnyre. Pajūrio klubas sužaidė savo pirmąsias namų rungtynes Europos taurėje, bet liko be sėkmės: Gedimino Petrausko auklėtiniai 102:107 (28:19, 28:29, 22:29, 24:29) nusileido Rumunijos Klužo Napokos „U-BT“ ekipai. Tad „Neptūnas“ po dviejų turų A grupėje lieka be laimėjimų.
Pirmose Europos taurės rungtynėse „Neptūnas“ 85:95 nusileido Vroclavo „Slask“ ekipai, o „U-BT“ buvo 90:98 pralaimėjęs Stambulo „Bahcesehir College“ komandai.
Pradžioje „Neptūnas“ žaidė idealiai – po pirmojo kėlinio pirmavo 30:19, o antrajame kėlinyje Lietuvos ekipa turėjo ir 19 taškų persvarą – 52:33.
Tačiau antroje dvikovos dalyje klaipėdiečiai pradėjo strigti ir po spurto 7:0 rumunai beveik prisivijo 77:78. Paskutinėmis mačo minutėmis Klužo Napokos ekipa išsiveržė į priekį 103:100 ir 105:102, o šeimininkai nesugebėjo perlaužti įvykių eigos.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 23 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 31 n.b.), Arnas Velička 19 (7 rez. perd., 29 n.b.), Rihardas Lomažas ir Harrisonas Cleary po 10, Mindaugas Girdžiūnas 9.
„U-BT“: Daronas Russellas 37 (7/13 trit.), Mitchellas Creekas 18, Karelas Guzmanas ir Nathanas Mensah (12 atk. kam.) po 15.
