R. Kurtinaičio armija sudaužyta Čekijoje

2025 m. spalio 7 d. 22:41
Lrytas.lt
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai itin nesėkmingai debiutavo FIBA Čempionų lygoje. B grupės mače antradienį Azerbaidžano Baku „Sabah“ klubas išvykoje beviltiškai 65:93 (23:25, 11:20, 13:22, 18:26) nusileido čekų Nimburko ERA (1/0) komandai.
Intriga mače laikėsi vos vieną kėlinį, o po to Čekijos komanda pradėjo tolti. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje skirtumas siekė ir 35 taškus – 89:54.
B grupėje taip pat kovoja Izraelio Šalono „Elan“ ir iš Eurolygos pasitraukusi vokiečių Berlyno ALBA su Martynu Echodu.
„Sabah“: Hassani Gravettas 14 (0/7 tritaškių, 7 atk. kam., 7 rez. perd.), Keithas Jordanas (5 atk. kam., 4/5 tritaškių) ir Jeanas-Marcas Pansa (10 atk. kam., 5 klaidos) po 13, Justinas Tillmanas 12 (0/6 tritaškių).
ERA: Sir’Jabari Rice’as 22 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Wesley Dreameris (6 atk. kam., 3/9 tritaškių) ir Jaromiras Bohačikas (0/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 5 atk. kam.) po 12, Jaquanas Lawrence’as 11 (5 atk. kam.), Marcusas Santosas 10 (11 atk. kam.).
Rimas KurtinaitisSabahFIBA Čempionų lyga

