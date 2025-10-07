Šiurpiausią traumą savo gyvenime išvydęs G. Žibėnas kirto transliacijos režisieriams: „Buvo labai keista“

„Rytas“ pirmose Čempionų lygos sezono rungtynėse namuose 93:85 pranoko Varšuvos „Legia“.
Vilniečiai antrojo kėlinio pradžioje sugebėjo susikurti dviženklį pranašumą (33:23), tačiau G. Žibėno auklėtiniai nesugebėjo toliau atitolti ir šeimininkus pasiviję Varšuvos krepšininkai ilgąją pertrauką pasitiko atsilikdami vos 2 taškais, 48:50.
Pergalingą spurtą „Rytas“ pradėjo rengti ketvirtojo kėlinio pradžioje. Artūras Gudaitis pelnė 7 taškus paeiliui, tolimą metimą pridėjo Jordanas Walkeris ir vilniečiai vėl įgijo dviženklį pranašumą, 84:74.
Susikrauto pranašumo „Rytas“ nebešvaistė ir pasiekė užtikrintą pergalę. Visgi po mačo G. Žibėnas turėjo nemažai priekaištų savo auklėtiniams.
„Rungtynes pradėjome aplaidžiai gynyboje, o puolime bandėme būti per dideli herojai, – pareiškė „Ryto“ strategas. – Yra daugybė būdų krepšinyje kaip tapti herojais, ne tik puolimu. Bet tokiu sezono metu svarbiausia susirinkti pergales. Tai buvo pirmosios rungtynės, kuomet turėjome pilną sudėtį. Imame pergalę ir judame toliau.“
Šiuo laimėjimu G. Žibėnas sugebėjo nutraukti ir Čempionų lygos prakeiksmą. Iki šiol „Rytas“ nė karto istorijoje nebuvo laimėjęs pirmųjų Čempionų lygos namų rungtynių.
Pirmadienį vykusioje spaudos konferencijoje strategas teigė priminsiantis krepšininkams šį faktą ir taip pabandys papildomai motyvuoti žaidėjus.
„Nesureikšminčiau. Padarėme, ką ir privalėjome. Net nepriminiau to, žaidėjai ir patys tai žino. 7 iš 8 ateinančių rungtynių žaisime su Europinėmis komandomis. Toks yra mūsų tvarkaraštis ir pasimatys daugiau mūsų galimybės. Galėsite labiau mus panagrinėti“, – teigė G. Žibėnas.
Deja pernelyg daug džiaugsmo nebuvo, kadangi mačo metu vilniečiai neteko savo komandos žvaigždės.
Trečiojo kėlinio viduryje rezultatui esant lygiam 61:61 šiurpią traumą patyrė „Ryto“ lyderis Jerrickas Hardingas. Gynėjas atlikdamas dėjimą po varžovo pražangos nesugebėjo užsikabinti už lanko ir versdamasis per save krito trenkėsi ant parketo su galva.
Visa arena paskendo visiškoje tyloje, o amerikietis aikštę paliko ant neštuvų.
„Turime pergalę dedikuoti jam. Melskimės už jį ir tikėkimės, jog šią naktį arba vėliau sulauksime gerų žinių. Transliacijos režisieriai galėtų nerodyti tiek daug kartų tokios traumos pakartojimų. Buvo labai keista“, – kalbėjo G.Žibėnas.
– Gal sulaukėte kažkokių žinių dėl J. Hardingo?
– Žinau, kad labai sunku greitajai buvo privažiuoti prie arenos ir labai vėlai jis pasiekė ligoninę.
– Ar tai šiurpiausia trauma, kokia jums teko matyti?
– Neabejotinai. Ne tik gyvai, bet aš ir per ekraną nesu matęs tokio nusileidimo. Esu matęs ant nugaros, alkūnės, riešo, nes dažniausiai žaidėjai taip nukrenta, o ne užsikabindami ant lanko. Bet tokia... Net nenoriu kalbėti. Šiurpas eina.
– Kaip pavyko nuteikti komandą vėliau?
– Žaidėjai automatiškai paspaudė mygtuką, kad eis už Jerricką. Tikrai nebuvo lengva mentaliai, bet žaidėjai suprato, kad turi atstovėti už Jerricką ir padaryti savo darbą. O kokios naujienos ateis jau žiūrės po rungtynių. Žaidėjai su tuo susitvarkė.
– Grįžtant po rungtynių, kas lėmė tokį bangavimą rungtynių metu?
– Labiausiai lėmė minkšta rungtynių pradžia, kažkiek išmušė ir 9 dienos be rungtynių. Kuomet varžovas pradeda metimais iš po krepšio, jis visada pasijaus jaukiai ankstyvoje rungtynių fazėje ir vėliau rungtynėse pataikys sunkesnius metimus. Nepadarėme laiku pražangų, rizikavome lįsdami iš užtvarų.
– Jordano Walkerio debiutas paženklintas 17 taškų pasirodymu. Kiek jis dar gali pagerėti?
– Pirmiausiai norėčiau kalbėti apie jo kūrybą. Mes žinome jo gebėjimą rinkti taškus, bet kuomet krepšninkas tiek laiko turi kamuolį savo rankose, norėtųsi daugiau nei vieno rezultatyvaus perdavimo. Šiandien buvo ne tik jo, bet ir kitų žaidėjų bandymo būti herojais. Nežinau, kiek toli tai mus gali nuvesti.
– J. Walkerio tritaškiai 3–5 atakos sekundę – tai dalykas prie kurio sirgaliai turėtų priprasti ar bandysite tai apriboti?
– Kaip treneriai dabar turime kategorizuoti kiekvieną dalyką – blogas ar geras metimas ir kaip mokytojas su lazdele aiškinti. Nes žaidėjas, kuris aukojęs savo gynyboje, kovojęs dėl kamuolio nubėgęs į kitą pusę tikisi kažko kitokio. Žinoma, bus rungtynių, kuomet reikės tokių metimų, nes vis tiek reikia duoti varžovams spaudimo, kad visą laiką keli žaidėjai būtų pavojingi, kas šiandien buvo iš J. Hardingo pusės, taip pat J. Walkerio. Bet į tai galime įeiti, kuomet lūžta derinys ar kuomet rungtynės vykstančios taškas į tašką eina link pabaigos. Bet čia yra sezono pradžia ir žaidėme tik pirmas rungtynes pilnos sudėties.
– Kas nepavyko stabdant Jayvoną Gravesą?
– Jis rungtynes pradėjo su metimais iš po krepšio. Ir tuomet kažkiek buvo rizikų perimetre, o jis tuos metimus susimetė. Jeigu žaidėjas pradės rungtynes su metimais iš po krepšio, jis greitai pajaus rungtynių ritmą. Tai aukšto potencialo žaidėjas. Pirmoje pusėje jis pelnė 18 taškų, padarėme pokyčių per pertrauką ir jis pelnė tik 5 taškus. Kažkiek pristabdėme. Bet esmė ne kas kiek įmeta, o kas laimi.
