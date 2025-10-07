Lrytas Premium prenumerata tik
Tautvydas Sabonis su „Lions“ Europos taurėje ir toliau murkdosi nesėkmėse

2025 m. spalio 7 d. 22:52
Lrytas.lt
Europos taurėje šį sezoną debiutavusi Tautvydo Sabonio vadovaujama Londono „Lions“ ekipa ir antrame ture sugėrė skaudžią nesėkmę. T.Sabonio vedama ekipa antradienį svečiuose 73:99 (15:26, 22:24, 16:24, 20:20) nusileido turkų Stambulo „Besiktaš“ ekipai. Pirmame ture anglai krito nuo Podgoricos „Buducnost“ 59:86.
Į „Lions“ komandą neseniai atvykęs lietuvis Karolis Lukošiūnas per 11 minučių pelnė 3 taškus (1/3 trit.). Angai šioje dvikovoje įmetė vos 6 tritaškius iš 21, o turkai įmetė 13 iš 29.
Bešiktaš“: Ante Žižičius 17 (7/9 dvitaškių, 5 atk. kam.), Vitto Brownas 16 (3/4 tritaškių), Berkas Ugurlu 12, Yigitas Arslanas (3/5 tritaškių), Bryntonas Lemaras ir Devonas Dotsonas (7 atk. kam., 5 rez. perd.) po 11, Ismaelis Kamagate 9.
„Lions“: Aminas Adamu 14, Joelis Scottas 13, Tarikas Phillipas 12 (4/4 dvitaškių), Deane’as Williamsas 8 (10 atk. kam.).
