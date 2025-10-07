Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Vilniečių startas FIBA Čempionų lygoje: „Rytas“ namie egzaminuoja „Legia“

2025 m. spalio 7 d. 18:14
Lrytas.lt
Vilniaus „Rytas“ pradeda savo tarptautinį sezoną. FIBA Čempionų lygos turnyre ne vienerius metus kovojantis LKL vicečempionas namie startiniame A grupės mače aikštėje santykius aiškinasi su kaimynų – Varšuvos „Legia“ komanda.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus „Rytas“ FIBA Čempionų lygos A grupėje susitiks su lenkų Varšuvos „Legia“, vokiečių Heidelbergo „MLP Academics“ ir graikų Patrų „Promitheas“.
Grupės nugalėtojas pateks tiesiai į „Top 16“ etapą, o antrą ir trečią vietas grupėje užėmusios komandos žais įkrintamosiose akistatose su kitų grupių komandomis.
Pastaraisiais metais „Rytui“ niekaip nepavyksta peržengti „Top 16“ etapo, bet Giedriaus Žibėno komanda šį sezoną tikisi nutraukti šį prakeiksmą.
Šį sezoną tiek vilniečiai, tiek ir Varšuvos ekipa pradėjo pergalingai – „Rytas“ laimėjo trejas LKL čempionato rungtynes, o Lenkijos čempionate vienintelį mačą žaidusi „Legia“ sudaužė Liublino „Start“ 90:68.
Vilniaus RytasVaršuvos LegiaFIBA Čempionų lyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.