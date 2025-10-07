Vilniečių startas FIBA Čempionų lygoje: „Rytas“ namie egzaminuoja „Legia“

Vilniaus „Rytas“ FIBA Čempionų lygos A grupėje susitiks su lenkų Varšuvos „Legia“, vokiečių Heidelbergo „MLP Academics“ ir graikų Patrų „Promitheas“.
Grupės nugalėtojas pateks tiesiai į „Top 16“ etapą, o antrą ir trečią vietas grupėje užėmusios komandos žais įkrintamosiose akistatose su kitų grupių komandomis.
Pastaraisiais metais „Rytui“ niekaip nepavyksta peržengti „Top 16“ etapo, bet Giedriaus Žibėno komanda šį sezoną tikisi nutraukti šį prakeiksmą.
Šį sezoną tiek vilniečiai, tiek ir Varšuvos ekipa pradėjo pergalingai – „Rytas“ laimėjo trejas LKL čempionato rungtynes, o Lenkijos čempionate vienintelį mačą žaidusi „Legia“ sudaužė Liublino „Start“ 90:68.