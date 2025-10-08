Dubajaus komanda arti susitarimo su australų krepšininku

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
SportasKrepšinis

Dubajaus komanda arti susitarimo su australų krepšininku

2025 m. spalio 8 d. 07:59
Lrytas.lt
Šį sezoną prie Eurolygos prisijungusią „Dubai Basketball“ komandą greitu metu turėtų papildyti australas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša ESPN žurnalistas Olgunas Ulučas, lygos naujokė yra arti susitarimo su Australijos gynėju Taranu Armstrongu.
Praėjusį sezoną T. Armstrongas žaidė NBA G Lygoje atstovaudamas „Santa Cruz Warriors“ komandai. Per 11 rungtynių reguliariajame sezone 23-ejų australas pelnydavo po 11,5 taško, atkovodavo po 6 kamuolius ir atlikdavo po 7,8 rezultatyvaus perdavimo.
195 cm ūgio T. Armstrongas NBA Vasaros lygoje žaidė už „Golden State Warriors“.
Dubajaus komanda šiuo metu yra kankinama traumų. Prieš sezoną didžiajai jo daliai dėl Achilo sausgyslės traumos iškrito centras Mouhammadou Jaiteh. Dėl kelio traumos apie kelis mėnesius neturėtų žaisti serbų gynėjas Aleksa Avramovičius.
Antradienį paaiškėjo, kad kelias savaites nežais ir komandos lyderis Džananas Musa, pirmadienio ABA lygos rungtynes palikęs anksčiau laiko dėl kelio traumos.
T. Armstrongas prisijungs prie spalvingos daugiatautės sudėties, kurioje galime rasti serbų, amerikiečių, bosnių, slovėną, latvį, turką, kanadietį, italą, prancūzą ir filipinietį.
Dubai BasketballEurolyga

