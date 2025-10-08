Dubajaus komanda arti susitarimo su australų krepšininku

Kaip praneša ESPN žurnalistas Olgunas Ulučas, lygos naujokė yra arti susitarimo su Australijos gynėju Taranu Armstrongu.
Praėjusį sezoną T. Armstrongas žaidė NBA G Lygoje atstovaudamas „Santa Cruz Warriors“ komandai. Per 11 rungtynių reguliariajame sezone 23-ejų australas pelnydavo po 11,5 taško, atkovodavo po 6 kamuolius ir atlikdavo po 7,8 rezultatyvaus perdavimo.
195 cm ūgio T. Armstrongas NBA Vasaros lygoje žaidė už „Golden State Warriors“.
Dubajaus komanda šiuo metu yra kankinama traumų. Prieš sezoną didžiajai jo daliai dėl Achilo sausgyslės traumos iškrito centras Mouhammadou Jaiteh. Dėl kelio traumos apie kelis mėnesius neturėtų žaisti serbų gynėjas Aleksa Avramovičius.
Antradienį paaiškėjo, kad kelias savaites nežais ir komandos lyderis Džananas Musa, pirmadienio ABA lygos rungtynes palikęs anksčiau laiko dėl kelio traumos.
T. Armstrongas prisijungs prie spalvingos daugiatautės sudėties, kurioje galime rasti serbų, amerikiečių, bosnių, slovėną, latvį, turką, kanadietį, italą, prancūzą ir filipinietį.