Dviejų Izraelio klubų kaktomuša Eurolygoje: „Hapoel“ prieš „Maccabi“

Eurolyga 2025
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
45
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
45
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
SportasKrepšinis

Dviejų Izraelio klubų kaktomuša Eurolygoje: „Hapoel“ prieš „Maccabi“

2025 m. spalio 8 d. 20:46
Lrytas.lt
Eurolygos trečiasis turas startuoja trečiadienio vieninteliu maču, o jame kaunasi dvi Izraelio sostinės Tel Avivo ekipos – „Hapoel“ ir „Maccabi“. Rungtynės vyksta „Hapoel“ namų aikštėje – Bulgarijos sostinėje Sofijoje.
Daugiau nuotraukų (1)
Abu klubai Eurolygoje iki trečiadienio akistatos yra priešingose turnyrinės lentelės pusėse – jei „Hapoel“ su dviem pergalėmis buvo pirmoje vietoje ir džiaugėsi lyderio vaidmeniu kartu su dar dviem nepralaimėjusiomis šiame turnyre ekipomis – „Valencia“ ir Kauno „Žalgiriu“, tai „Maccabi“ žengia 19 vietoje, turėdama du pralaimėjimus.
„Hapoel“ sugebėjo susitvarkyti su „Barcelona“ 103:87 ir Stambulo „Anadolu Efes“ – 87:81, o „Maccabi“ krito nuo to paties „Anadolu Efes“ – 78:85 ir nuo Paryžiaus „Paris basketball“ – 94:101.
Tel Avivo MaccabiTel Avivo HapoelEurolyga

