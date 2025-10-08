Dviejų Izraelio klubų kaktomuša Eurolygoje: „Hapoel“ prieš „Maccabi“

Abu klubai Eurolygoje iki trečiadienio akistatos yra priešingose turnyrinės lentelės pusėse – jei „Hapoel“ su dviem pergalėmis buvo pirmoje vietoje ir džiaugėsi lyderio vaidmeniu kartu su dar dviem nepralaimėjusiomis šiame turnyre ekipomis – „Valencia“ ir Kauno „Žalgiriu“, tai „Maccabi“ žengia 19 vietoje, turėdama du pralaimėjimus.
„Hapoel“ sugebėjo susitvarkyti su „Barcelona“ 103:87 ir Stambulo „Anadolu Efes“ – 87:81, o „Maccabi“ krito nuo to paties „Anadolu Efes“ – 78:85 ir nuo Paryžiaus „Paris basketball“ – 94:101.