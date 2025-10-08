Eurolyga metė masalą klubams – aišku, kiek uždirbs už iškovotas vietas

Kaip skelbia SDNA, naujieji čempionai už triumfą gaus 2,4 mln. eurų, o vicečempionams atiteks 2,1 mln. eurų.
Tai kur kas daugiau nei praėjusiame sezone, kai Stambulo „Fenerbahce“ už triumfą turnyre susižėrė 1,8 mln. eurų, o antrą vietą užėmusi „Monaco“ – 1 mln. eurų.
Pagal išankstines prognozes, Kauno „Žalgiris“ šiame itin sunkiame Eurolygos sezone neva turėtų laimėti 12–13 vietas po reguliaraus sezono, tad šiai dienai kauniečiai galėtų pretenduoti į vidutiniškai 400 tūkst. eurų premiją.
Tomo Masiulio vedamas Kauno klubas Eurolygoje startavo pasakiškai, įveikęs vicečempioną „Monaco“ ir čempioną Stambulo „Fenerbahce“.
Tad premijos pasidalins taip:
1 vieta – 2,4 mln. eurų
2 vieta – 2,1 mln. eurų
3 vieta – 1,8 mln. eurų
4 vieta – 1,5 mln. eurų
5 vieta – 1,2 mln. eurų
6 vieta – 1,05 mln. eurų
7 vieta – 900 tūkst. eurų
8 vieta – 750 tūkst. eurų
9 vieta – 675 tūkst. eurų
10 vieta – 600 tūkst. eurų
11 vieta – 525 tūkst. eurų
12 vieta – 450 tūkst. eurų
13 vieta – 375 tūkst. eurų
14 vieta – 300 tūkst. eurų
15 vieta – 225 tūkst. eurų
16 vieta – 150 tūkst. eurų