Eurolyga metė masalą klubams – aišku, kiek uždirbs už iškovotas vietas

Eurolyga 2025
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
SportasKrepšinis

Eurolyga metė masalą klubams – aišku, kiek uždirbs už iškovotas vietas

2025 m. spalio 8 d. 17:16
Lrytas.lt
Eurolyga paskelbė pinigines premijas, kurias gaus klubai, užėmę vieną ar kitą vietą šiame sezone. Spalio 1-ąją Eurolygoje startavo 20 komandų – tai didžiausias skaičius komandų per visą turnyro istoriją, tačiau premijas gaus tik pirmosios 16 ekipų. Šiemet premijos yra didesnės nei praėjusiame sezone, o skirtumas tarp čempiono pinigų ir 16-osios vietos sudaro net 2 mln. 250 tūkst. eurų.
Kaip skelbia SDNA, naujieji čempionai už triumfą gaus 2,4 mln. eurų, o vicečempionams atiteks 2,1 mln. eurų.
Tai kur kas daugiau nei praėjusiame sezone, kai Stambulo „Fenerbahce“ už triumfą turnyre susižėrė 1,8 mln. eurų, o antrą vietą užėmusi „Monaco“ – 1 mln. eurų.
Pagal išankstines prognozes, Kauno „Žalgiris“ šiame itin sunkiame Eurolygos sezone neva turėtų laimėti 12–13 vietas po reguliaraus sezono, tad šiai dienai kauniečiai galėtų pretenduoti į vidutiniškai 400 tūkst. eurų premiją.
Tomo Masiulio vedamas Kauno klubas Eurolygoje startavo pasakiškai, įveikęs vicečempioną „Monaco“ ir čempioną Stambulo „Fenerbahce“.
Tad premijos pasidalins taip:
1 vieta – 2,4 mln. eurų
2 vieta – 2,1 mln. eurų
3 vieta – 1,8 mln. eurų
4 vieta – 1,5 mln. eurų
5 vieta – 1,2 mln. eurų
6 vieta – 1,05 mln. eurų
7 vieta – 900 tūkst. eurų
8 vieta – 750 tūkst. eurų
9 vieta – 675 tūkst. eurų
10 vieta – 600 tūkst. eurų
11 vieta – 525 tūkst. eurų
12 vieta – 450 tūkst. eurų
13 vieta – 375 tūkst. eurų
14 vieta – 300 tūkst. eurų
15 vieta – 225 tūkst. eurų
16 vieta – 150 tūkst. eurų
