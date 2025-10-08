Eurolygos naujokė ilgam neteko aukštaūgio

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
2025-10-08
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
SportasKrepšinis

Eurolygos naujokė ilgam neteko aukštaūgio

2025 m. spalio 8 d. 13:07
Lrytas.lt
Šį sezoną pirmąkart klubo istorijoje Eurolygoje dalyvaujanti Tel Avivo „Hapoel“ komanda turės ilgai verstis be vieno iš aukštaūgių.
Kaip praneša „Ynet“ žurnalistas Efratas Emorabanas, brazilui Bruno Caboclo bus atlikta nugaros operacija ir 30-metis aukštaūgis be krepšinio turės praleisti artimiausius kelis mėnesius.
Su nugaros problemomis B. Caboclo susidūrė ir praėjusį sezoną, prideda Izraelio žurnalistas. Brazilas buvo registruotas Eurolygos kovoms, tačiau per pirmuosius du mačus nėkart nebuvo registruotas susitikimui.
Praėjusį sezoną 208 cm ūgio B. Caboclo Europos taurėje rinko po 7,4 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 8,2 naudingumo balo.
Prieš porą metų B. Caboclo sukėlė skandalą, kai po sėkmingo pasirodymo su Brazilijos rinktine nusprendė palikti tuometinį savo klubą Italijoje ir pasirašyti sutartį su Belgrado „Partizan“. Po sezono Serbijoje aukštaūgis miglotomis aplinkybėmis paliko ir Belgrado klubą, o galiausiai nutūpė Izraelyje, kur žaidžia iki šiol.
Tel Avivo HapoelEurolyga

