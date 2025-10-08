Eurolygos naujokė ilgam neteko aukštaūgio

Kaip praneša „Ynet“ žurnalistas Efratas Emorabanas, brazilui Bruno Caboclo bus atlikta nugaros operacija ir 30-metis aukštaūgis be krepšinio turės praleisti artimiausius kelis mėnesius.
Su nugaros problemomis B. Caboclo susidūrė ir praėjusį sezoną, prideda Izraelio žurnalistas. Brazilas buvo registruotas Eurolygos kovoms, tačiau per pirmuosius du mačus nėkart nebuvo registruotas susitikimui.
Praėjusį sezoną 208 cm ūgio B. Caboclo Europos taurėje rinko po 7,4 taško, 3,7 atkovoto kamuolio ir 8,2 naudingumo balo.
Prieš porą metų B. Caboclo sukėlė skandalą, kai po sėkmingo pasirodymo su Brazilijos rinktine nusprendė palikti tuometinį savo klubą Italijoje ir pasirašyti sutartį su Belgrado „Partizan“. Po sezono Serbijoje aukštaūgis miglotomis aplinkybėmis paliko ir Belgrado klubą, o galiausiai nutūpė Izraelyje, kur žaidžia iki šiol.