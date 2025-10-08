Lrytas Premium prenumerata tik
Sportas Krepšinis

Europos taurės akistata Chemnice: „Ninners“ kovoja su „Lietkabeliu“

2025 m. spalio 8 d. 19:22
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Pergalingai savo kelią šių metų Europos taurės turnyre pradėjęs „Lietkabelis“ trečiadienio vakarą stojo į antrąją savo kovą. Šįkart panevėžiečiai išvykoje B grupės akistatoje kaunasi su praėjusią savaite pralaimėjusia vokiečių Chemnico „Ninners“ ekipa.
Dvikova Vokietijoje prasidėjo ne lietuvių naudai – „Ninners“ pirmavo 8:4, 13:7, o galiausiai su paskutinės pirmojo kėlinio sekundės metimu įgijo dviženklę persvarą 28:17. 
Praėjusią savaitę „Lietkabelis“ namuose rezultatu 85:79 įveikė itin galingą Stambulo „Besiktas“ komandą. Tuo tarpu Vokietijos komanda išvykoje po dramatiškos kovos krito nuo Graikijos sostinės Atėnų „Panionios“ 86:89. Nugalėtojai pergalingą tritaškį pelnė likus kovoti 5 sek.
Trečiame Europos taurė B grupės mače panevėžiečiai kitą savaitę namie susikaus su grupės lyderiu vokiečių Ulmo „ratiopharm“ klubu, kuris turi sąskaitoje dvi pergales.
Panevėžio Lietkabelis Nenadas Čanakas Europos taurė

UAB „Lrytas",
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

