Europos taurės akistata Chemnice: „Ninners“ kovoja su „Lietkabeliu“

Dvikova Vokietijoje prasidėjo ne lietuvių naudai – „Ninners“ pirmavo 8:4, 13:7, o galiausiai su paskutinės pirmojo kėlinio sekundės metimu įgijo dviženklę persvarą 28:17.
Praėjusią savaitę „Lietkabelis“ namuose rezultatu 85:79 įveikė itin galingą Stambulo „Besiktas“ komandą. Tuo tarpu Vokietijos komanda išvykoje po dramatiškos kovos krito nuo Graikijos sostinės Atėnų „Panionios“ 86:89. Nugalėtojai pergalingą tritaškį pelnė likus kovoti 5 sek.
Trečiame Europos taurė B grupės mače panevėžiečiai kitą savaitę namie susikaus su grupės lyderiu vokiečių Ulmo „ratiopharm“ klubu, kuris turi sąskaitoje dvi pergales.