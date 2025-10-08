Geros žinios D. Motiejūnui – Belgrado ekipai vadovauti atvyks geras lietuvio pažįstamas

Graikas dar turėtų penktadienį vadovauti Belgrado komandai Eurolygos mače su Stambulo „Fenerbahce“, bet nepaisant rezultato po to paliks postą.
Telegramų agentūra „Telegraf“ praneša, kad jį pakeis serbas Saša Obradovičius – buvęs „Monaco“ klubo strategas. Jis treniravo porą sezonų Donatą Motiejūną, kurios šiomis dienomis buvo paskolintas „Crvena zvezda“ klubui.
I.Sfairopoulas prie „Crvena zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.
S.Obradovičius krepšininko karjeros metu Belgrado klube rungtyniavo nuo 1987 iki 1993 metų, o vėliau grįžo į klubą 1999–2000 m. sezone. 2023-siais, būdamas „Monaco“ vedliu, jis atvyko į Belgradą žaisti su „Crvena zvezda“ ir įėjęs į areną pabučiavo ant parketo buvusį klubo logotipą.
Belgrado Crvena ZvezdaMonacoDonatas Motiejūnas
