Geros žinios D. Motiejūnui – Belgrado ekipai vadovauti atvyks geras lietuvio pažįstamas

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
84
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
81
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
87
Rungtynių statistika
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
103
BC Dubai
BC Dubai
81
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
96
„Barcelona“
„Barcelona“
103
Rungtynių statistika
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
103
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
94
Rungtynių statistika
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
94
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
101
Rungtynių statistika
Vyksta dabar
Gyvai
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
45
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
45
Rungtynių statistika
2025-10-09
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2025-10-09
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
„Monaco“
„Monaco“
2025-10-09
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-09
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-09
22:00
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2025-10-10
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-10
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-10
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-10
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
20:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-14
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-14
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-14
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-10-14
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
SportasKrepšinis

Geros žinios D. Motiejūnui – Belgrado ekipai vadovauti atvyks geras lietuvio pažįstamas

2025 m. spalio 8 d. 20:44
Lrytas.lt
Video
Dviem pralaimėjimais Eurolygoje ir vienu Adrijos lygoje sezoną pradėjusi Belgrado „Crvena zvezda“ ekipa vis dėlto imsis pokyčių. Klubo vadovybė nusprendė keisti trenerį: „Mozzart Sport“ skelbia, kad serbai atsisveikins su Ioanniu Sfairopoulu, o į jo vietą pasikvies buvusį „Monaco“ strategą.
Daugiau nuotraukų (6)
Graikas dar turėtų penktadienį vadovauti Belgrado komandai Eurolygos mače su Stambulo „Fenerbahce“, bet nepaisant rezultato po to paliks postą.
Telegramų agentūra „Telegraf“ praneša, kad jį pakeis serbas Saša Obradovičius – buvęs „Monaco“ klubo strategas. Jis treniravo porą sezonų Donatą Motiejūną, kurios šiomis dienomis buvo paskolintas „Crvena zvezda“ klubui.
I.Sfairopoulas prie „Crvena zvezda“ prisijungė 2023–2024 m. sezono starte. Jis nė sykio su komanda nepasiekė Eurolygos atkrintamųjų, bet 2024 m. laimėjo Adrijos lygą.
S.Obradovičius krepšininko karjeros metu Belgrado klube rungtyniavo nuo 1987 iki 1993 metų, o vėliau grįžo į klubą 1999–2000 m. sezone. 2023-siais, būdamas „Monaco“ vedliu, jis atvyko į Belgradą žaisti su „Crvena zvezda“ ir įėjęs į areną pabučiavo ant parketo buvusį klubo logotipą.
Belgrado Crvena ZvezdaMonacoDonatas Motiejūnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.