Iš „Ryto“ legionieriaus lūpų – naujausia žinia apie J. Hardingo būklę

J. Hardingas bandė įdėti į krepšį, tačiau paveiktas buvusio „Ryto“ legionieriaus Javono Graveso kontakto kiek per ilgai užsikabino už lanko ir skausmingai griuvo ant kaklo/galvos srities.
Interviu 15min žurnalistui Mariui Milašiui J. Wiley teigė, kad žinios iš ligoninės – pozityvios.
„Girdėjome, kad jo situacija stabili, jis kalba. Tikiuosi, kad jis greitai atsigaus“, – teigė krepšininkas.
Vienas klubo lyderių buvo išgabentas iš aikštelės ant neštuvų, o spaudos konferencijoje po rungtynių komandos treneris Giedrius Žibėnas teigė niekada anksčiau tokios traumos savo karjeroje nematęs.
Treneris kirto ir transliacijos režisieriams, kurie po itin skausmingo epizodo ekranuose jį kartojo daugybę kartų.
„Transliacijos režisieriai galėtų nerodyti tiek daug kartų tokios traumos pakartojimų. Buvo labai keista“, – sakė jis.
Vėliau „Ryto“ klubas pasidalino žinute apie J. Hardingo būklę.
„Pagal pirminius tyrimus blogiausio scenarijaus išvengta. Jerrickas lieka gydymo įstaigoje, jo būklę toliau stebi medikai“, – skelbė klubas.
