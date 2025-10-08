Lrytas Premium prenumerata tik
J. Hardingas siunčia pirmąją žinutę fanams po traumos: „Labai baisus kritimas“

2025 m. spalio 8 d. 12:00
Lrytas.lt
Vilniaus „Ryto“ legionierius Jerrickas Hardingas išleido pirmąją žinutę po baisaus kritimo, kurį jis patyrė antradienio FIBA Čempionų lygos rungtynėse su Varšuvos „Legia“.
Kaip anksčiau pranešė klubas, žaidėjo situacija stabili, jis šįryt buvo paleistas iš ligoninės.
„Ačiū visiems už mintis ir maldas! Labai baisus kritimas, tačiau esu dėkingas, kad išvengiau ko nors rimto ir galėjau šįryt išeiti iš ligoninės! Dievas yra Geras“, – savo „Instagram“ paskyroje rašė žaidėjas.
J. Hardingas bandė įdėti į krepšį, tačiau paveiktas buvusio „Ryto“ legionieriaus Javono Graveso kontakto kiek per ilgai užsikabino už lanko ir skausmingai griuvo ant kaklo/galvos srities.
Vienas klubo lyderių buvo išgabentas iš aikštelės ant neštuvų, o spaudos konferencijoje po rungtynių komandos treneris Giedrius Žibėnas teigė niekada anksčiau tokios traumos savo karjeroje nematęs.
Treneris kirto ir transliacijos režisieriams, kurie po itin skausmingo epizodo ekranuose jį kartojo daugybę kartų.
„Transliacijos režisieriai galėtų nerodyti tiek daug kartų tokios traumos pakartojimų. Buvo labai keista“, – sakė jis.
