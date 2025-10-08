Komandos draugo traumos šokiruotas G. Radzevičius kalbėjo apie baisias mintis ir tuštumą

Vilniaus „Rytas“ antradienį namuose 93:85 įveikė Varšuvos „Legia“ ekipą ir pirmą kartą klubo istorijoje pergalingai pradėjo FIBA Čempionų lygos turnyrą.
Tačiau džiaugsmo nebuvo tiek daug. Trečiojo kėlinio viduryje skaudžiai ant parketo krito komandos lyderis Jerrickas Hardingas.
Epizodas atrodė taip šiurpiai, jog visa arena akimirksniu užtilo, pakartojimai buvo nušvilpiami, o krepšininkas areną paliko ant neštuvų.
„Ryto“ kapitonas Gytis Radzevičius po rungtynių pirmiausiai kalbėjo būtent apie komandos draugo traumą.
„Ta pergalė yra pergalė, bet tokių vaizdų nesinori matyti sporte apskritai. Nežinau, nežinau diagnozės, nieko, tiesiog tikiuosi, kad Jerrickui viskas bus gerai. Stiprus vyras, atsistatys ir, tikiuosi, kad greitu metu prisijungs prie mūsų.
O rungtynės, tai smagu, kad žaidėme namuose. Panaikinome tą prakeiksmą, nes pirmų rungtynių niekada nelaimėdavome“, – sakė G. Radzevičius.
Krepšininkas taip pat pasidalijo mintimis, kurios tvyrojo jo galvoje, kuomet arena skendo tyloje.
„Mintys baisios, nesinori tokių vaizdų matyti, norisi, kad viskas jam gerai būtų. Aišku, trūksta žodžių, tokia tuštuma dabar. Tikiuosi viskas bus gerai“, – kalbėjo „Ryto“ kapitonas“.
– Tai buvo pirmos Jordano Walkerio rungtynės. Kaip jis jums pasirodė?
– Neblogai, kažkur gal perskuba, galėtų perdavimų daugiau atlikti, bet viskas tvarkoje. Jis penkis mėnesius nežaidė jokių rungtynių, taip pat treniravosi ne nuo pradžių. Viskas gerai, jis daug dirba, lieka po treniruočių, dirba ir prieš jas. Stengiasi tikrai. Šaunus vyrukas, manau, kad jo forma su kiekvienomis rungtynėmis gerės, gerės ir mūsų tarpusavio ryšys. Vaizdas aikštelėje bus tik geresnis.
– Jayvonas Gravesas parodė kitokį veidą nei Vilniaus „Ryte“, ar nustebino toks jo pasirodymas?
– Nenustebino, žinojome, kad jis geras žaidėjas. Prieš tai Vokietijoje jis turėjo gerą sezoną. Pas mus galbūt ta konkurencija buvo didesnė. Bet mes žinome, kad jis geras žaidėjas, o dažnai būna, kad prieš buvusias komandas žaidžiama geriau. Mes jį akcentavome, bet vis tiek pradžioje kažkur praleidome, leidome jam geriau pasijusti.
Nuo praėjusio sezono žinome, kad jei jis gerai pasijaučia, jis gali tų metimų primesti. Taip ir gavosi, bet antroje rungtynių pusėje visai gerą darbą su juo padarėme. Jei neklystu jis tik penkis taškus įmetė.
– J. Hardingo prognozės dar nežinome, bet kokio rimtumo tai būtų praradimas „Rytui“, jei diagnozės būtų blogos? (tuo metu situacija nebuvo žinoma)
– Nežinau. Aš tikiuosi, kad jam viskas bus gerai ir kad jis kaip įmanoma greičiau prisijungs. Toks sportas yra krepšinis, bet jei vienas žmogus iškrenta, kitas turi atsistoti į jo vietą. Turime tų žaidėjų, kurie galėtų savo indelį įnešti, bet tikiuosi tai nieko rimto.
– Kokį įspūdį Simonas Lukošius?
– Tikrai neblogas įspūdis. Kaip tokiame amžiuje, jis tikrai gerai skaito krepšinį, gaudosi, turi kūną. Jis universalus žaidėjas, turi viską ko reikia, kad būtų geras krepšininkas. Jis pakankamai jaunas, turi daug metų tobulėti. Šiai dienai jis geras, ateityje bus dar geresnis.
– Kaip jums pavyksta su kapitono pareigomis tvarkytis?
– Viskas tvarkoje, tikrai nesu aš vienas. Artūras Gudaitis padeda, jis yra tarsi antras kapitonas. Daugiau turime patyrusių žaidėjų, tiek Martynas Paliukėnas ir Gytis Masiulis daug prideda. Ignas Sargiūnas ir legionieriai aktyvūs.
Nereikia man jų skatinti, visi dirbame. Dabar viskas gerai, o paskui žiūrėsime, kai bus sunkių momentų, manau, išliksime drauge. Tokie dalykai pasimato sunkiais momentais, kol viskas gerai, tol gerai.
Jerrickas HardingasGytis RadzevičiusVilniaus Rytas
Rodyti daugiau žymių