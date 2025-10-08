Kosmosas: buvęs „Ryto“ žaidėjas pagerino Australijos krepšinio lygos rekordą

Žaidėjo atstovaujama „New Zealand Breakers“ savų sirgalių akivaizdoje 117:88 (30:24, 30:25, 27:23, 30:16) patiesė Vulongongo „Illawarra Hawks“ krepšininkus, o P.Jacksonas-Cartwrightas šiame mače suspindo ryškiausiomis spalvomis.
Gynėjas per 34 aikštėje praleistas minutes įmetė 20 taškų (6/12 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko net 17 rezultatyvių perdavimų.
Būtent pagal šį rodiklį amerikietis pagerino lygos rekordą. Iš viso P.Jacksonas-Cartwrightas pergalingose rungtynėse surinko 37 naudingumo balus.
Nugalėtojų gretose jam talkino taip pat 20 taškų pridėjęs Samas Mennenga.
Svečių ekipoje ryškiausias buvo buvęs NBA krepšininkas JaVale'as McGee. Praeityje lygos čempionu tapęs aukštaūgis įmetė 19 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.
Parkeris Jacksonas-CartwrightasVilniaus RytasAustralija
