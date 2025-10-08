Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Kosmosas: buvęs „Ryto“ žaidėjas pagerino Australijos krepšinio lygos rekordą

2025 m. spalio 8 d. 13:40
Lrytas.lt
Pernai Lietuvos krepšinio lygos vicečempionu tapęs Parkeris Jacksonas-Cartwrightas priminė apie save. Australijoje vykusiose rungtynėse 30-metis buvęs Vilniaus „Ryto“ krepšininkas į šipulius sudaužė Australijos krepšinio lygos rekordą.
Daugiau nuotraukų (5)
Žaidėjo atstovaujama „New Zealand Breakers“ savų sirgalių akivaizdoje 117:88 (30:24, 30:25, 27:23, 30:16) patiesė Vulongongo „Illawarra Hawks“ krepšininkus, o P.Jacksonas-Cartwrightas šiame mače suspindo ryškiausiomis spalvomis.
Gynėjas per 34 aikštėje praleistas minutes įmetė 20 taškų (6/12 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko net 17 rezultatyvių perdavimų.
Būtent pagal šį rodiklį amerikietis pagerino lygos rekordą. Iš viso P.Jacksonas-Cartwrightas pergalingose rungtynėse surinko 37 naudingumo balus.
Nugalėtojų gretose jam talkino taip pat 20 taškų pridėjęs Samas Mennenga.
Svečių ekipoje ryškiausias buvo buvęs NBA krepšininkas JaVale'as McGee. Praeityje lygos čempionu tapęs aukštaūgis įmetė 19 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.
Parkeris Jacksonas-CartwrightasVilniaus RytasAustralija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.